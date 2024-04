La série 4 de BMW obéit à un calendrier merveilleusement prévisible. En 2020, le coupé a été présenté en premier, suivi du cabriolet. Un peu plus tard, la Gran Coupé et la i4 entièrement électrique ont suivi. Et maintenant, suffisamment de temps s'est écoulé pour orchestrer les liftings. Le coupé et le cabriolet devaient être présentés au début de l'année 2024, et nous avons maintenant des informations assez identiques pour le Gran Coupé - avec et sans moteur à combustion.

Nous ne nous intéresserons toutefois ici qu'aux mises à jour (appelées LCI en interne chez BMW) sur le modèle à essence et diesel.

Galerie: BMW Série 4 Gran Coupe (2024)

3 Photos

Passons maintenant à la BMW Série 4 Gran Coupé qui, à l'instar du coupé et du cabriolet, présente peu de changements sur le plan esthétique. Il y a une calandre redessinée, qui reste malgré tout assez imposante. De plus, le constructeur offre une nouvelle structure pour les phares à LED. L'éclairage matriciel adaptatif et les feux arrière à éclairage laser dans le style de la BMW M4 CSL sont disponibles en option payante.

Les deux nouvelles couleurs de peinture sont "Cape York metallic" et "Fire Red metallic", et deux nouvelles options de jantes sont également disponibles. Elles mesurent 19 ou 20 pouces. Le pack M sport est désormais disponible avec un nouvel élément de diffuseur arrière et le diamètre des sorties d'échappement rondes a été augmenté à 100 millimètres.

Dans l'habitacle, on connaît déjà le BMW Curved Display avec ses deux écrans reliés entre eux. Pourtant, le cockpit semble plus récent. Ce qui est surtout dû aux nouveaux diffuseurs d'air et au levier de vitesses rétréci. Ils permettront à l'avenir de commander une partie de la climatisation. Il ne suffit donc plus d'appuyer sur un bouton ou de parler.

Un nouveau volant à deux branches avec des touches multifonctions éclairées est désormais de série. Les palettes de changement de vitesse derrière sont également embarquées sans supplément de prix. Ceux qui souhaitent tout de même débourser de l'argent pour un volant peuvent à l'avenir choisir un nouveau volant à trois branches avec un marquage rouge aux 12 heures dans les accessoires M. De plus, de nouveaux matériaux sont disponibles pour différentes applications et l'éclairage d'ambiance brille désormais à d'autres endroits.

Propulsions

Rien ne change sous le capot de la BMW. Le catalogue s'étend de la 420i de 184 ch à la M440i xDrive de 374 ch. Au total, il y a deux moteurs à essence à quatre cylindres, un moteur à essence à six cylindres et deux moteurs diesel - un à quatre cylindres et un à six cylindres. Les deux six cylindres et la 420d sont équipés du système 48 volts. Toutes les motorisations sont couplées à la boîte automatique à 8 rapports et, selon la motorisation, il est possible de choisir entre la traction arrière et la traction intégrale.

Prix et date de lancement

La Série 4 Gran Coupé restylée sera commercialisée en juillet 2024. BMW n'a pas encore communiqué de prix. Actuellement, il commence à 51 300 euros. On obtient alors la version 420i. Si, en revanche, c'est la M440i xDrive qui est choisie, il faudra débourser au moins 71 300 euros.