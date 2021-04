BMW n'a pas encore révélé la Série 4 Gran Coupé, bien que l'électrique BMW i4 présentée le mois dernier soit un bon indicateur du design auquel nous devrions nous attendre. Des rumeurs ont circulé suggérant que BMW pourrait lancer une M4 Gran Coupé, mais la société a officiellement mis fin à ces rumeurs. Le chef de projet M3/M4, Robert Pilsl, a déclaré à BimmerToday que la société n'avait pas besoin d'une M4 Gran Coupe pour le moment.

La nouvelle n'est pas surprenante si l'on considère la façon dont BMW a organisé sa gamme. Il y a plusieurs années, BMW a séparé la berline et le coupé de la Série 3 en deux modèles distincts, introduisant la Série 4 Coupé pour remplacer la Série 3 Coupé. Ensuite, BMW a rajouté des portes arrière à la Série 4 Coupé pour la transformer en Gran Coupé. Oui, la gamme se chevauche, et le lancement d'une BMW M4 Gran Coupé pourrait perturber la vie de la M3.

M. Pilsl a déclaré que l'entreprise prévoit de s'en tenir à son noyau de modèles bien connus de la gamme M, qui comprend aussi la future M3 Touring, une première pour l'entreprise. BMW a révélé les M3 et M4 ensemble en septembre dernier, car les deux modèles partagent de nombreux composants. Les deux voitures utilisent par exemple le même six cylindres en ligne 3.0 litres biturbo avec la même puissance (jusqu'à 510 chevaux) et la même vitesse de pointe limitée électroniquement. Une M4 Gran Coupe à quatre portes serait une M3 avec une ligne de toit différente.

Au lieu de cela, BMW va se concentrer sur l'expansion de la gamme M dans une direction vraiment nouvelle avec la M3 Touring. D'après les rumeurs, le break de sport ne sera disponible qu'avec la boîte automatique à 8 rapports ainsi que la transmission intégrale xDrive. Elle devrait se montrer dans quelques semaines.