Au début du mois de mars dernier, une vidéo dans laquelle la nouvelle BMW M4 est confrontée à la Mercedes-AMG C 63 et à l'Audi RS 5 Sportback vous a beaucoup fait réagir. Durant cette course, c'est l'Audi RS 5 Sportback qui remporta la médaille d'or face à ses deux concurrentes allemandes.

Aujourd'hui, une autre course de Drag Race a été organisée par les Britanniques de Carwow. On retrouve sur la ligne de départ les même modèles, à l'exception près que l'Audi RS 5 a ici une forme Coupé au lieu de Sportback.

Audi RS 5 Coupé Mercedes-AMG C 63 S

Sans vous spoiler, on peut simplement écrire que les fans de la nouvelle BMW M4 peuvent être fiers de leur nouveau poulain. La bataille fut rude face à la sportive aux anneaux, mais la M4 a trouvé sa recette pour ne plus rougir. Comme lors de la vidéo précédente, la Mercedes-AMG C 63 est à la traine, sauf lors d'une épreuve que vous découvrirez en vidéo.

BMW M4 Compétition

Il est à noter que la BMW M4 Competition utilisée lors de la vidéo n'a pas de transmission intégrale. C'est une propulsion, plus tard, et pour la première fois, le constructeur de Munich mettra sur le marché une version à quatre roues motrices. La BMW M4 Competition n'en sera que meilleure, malgré une probable hausse de poids.

La Mercedes-AMG C 63 envoie aussi la puissance de son V8 aux deux roues arrière. C'est clairement un handicap sur sol mouillé, elle ne fait pas le poids face à l'Audi RS 5. Nous espérons que la nouvelle génération que le constructeur est en train de préparer n'en sera que plus performante, même si la communauté automobile est déçue d'apprendre que le V8 sera remplacé par un moteur 4 cylindres.

Ce bloc a été détaillé par le constructeur d'Affalterbach, vous retrouverez toutes les informations en accédant à cet article.