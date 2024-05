Si vous lisez cet article, vous savez probablement que le liquide de refroidissement et l'huile ne doivent jamais être mélangés. Le liquide de refroidissement annule en effet les effets lubrifiants de l'huile, ce qui réduit la capacité du moteur à fonctionner.

C'est ce qui s'est passé avec ce V6 Audi 3,0 litres turbocompressé, qui semblait encore largement fonctionnel lorsqu'il a été extrait d'une S5 de 2022. Aujourd'hui, c'est une masse métallique remplie d'une cocktail d'huile et de liquide de refroidissement, ressemblant à un milk-shake au chocolat.

Il est surprenant de constater que les dommages subis par ce moteur presque neuf sont relativement minimes. Le kilométrage exact est inconnu, mais comme le montre cette vidéo de désassemblage de I Do Cars, les différents composants se détachent facilement. En outre, l'usure est très faible. Les roulements principaux, les roulements de bielle, les lobes d'arbre à cames et même les parois des cylindres semblent tous en relativement bon état. Si l'on considère que le moteur a fonctionné avec de l'huile de mauvaise qualité, on ne peut qu'être surpris.

Alors pourquoi ce moteur a-t-il été considéré comme inutilisable ? D'après la vidéo, une conduite de liquide de refroidissement s'est rompue à un moment donné, faisant surchauffer le moteur au point de déformer les culasses en aluminium. Le liquide de refroidissement s'est alors mélangé à l'huile. L'usure suggère que le moteur a peut-être été arrêté plutôt que serré, mais dans tous les cas, les culasses sont grillées. Il est possible que la partie supérieure du bloc ait également des problèmes. Les dommages peuvent être réparés, mais dans ce cas, un remplacement complet du moteur a été effectué.

Attention à la surchauffe moteur

Et selon la vidéo, ce remplacement n'était pas couvert par la garantie. Le présentateur explique qu'Audi a refusé la demande parce que le moteur avait surchauffé, ce qui a entraîné une facture de réparation de 30 000 dollars pour le propriétaire de la voiture. Gardez donc cela à l'esprit si vous constatez que votre moteur chauffe un peu. Arrêtez-vous, laissez-le refroidir, faites-le remorquer et faites tout ce qu'il faut pour éviter qu'il ne surchauffe. Vous éviterez ainsi qu'une petite réparation de durite ne se transforme en un coup de massue financier.