Les moteurs à combustion ont besoin d'huile pour se lubrifier et se refroidir. Mais que se passe-t-il si vous en versez trop ? Quelques gouttes supplémentaires ne dissoudront pas le vilebrequin et ne feront pas sauter les bougies d'allumage, mais ajouter trois ou quatre fois la quantité recommandée peut entraîner de graves problèmes, notamment en nuisant à l'efficacité du lubrifiant. Une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Garage 54 montre ce qu'il advient du liquide à l'intérieur d'un moteur trop rempli avec un carter d'huile transparent. La conclusion n'est pas réjouissante.

Le double de la quantité recommandée remplit le carter d'huile de liquide, mais il n'y en a pas assez pour que le vilebrequin et les bielles s'en débarrassent et causent des problèmes... pour l'instant. Garage 54 est une équipe qui aime repousser les limites, c'est pourquoi on ajoute plus d'huile au moteur.

Les problèmes les plus graves surviennent lorsque la quantité d'huile est telle qu'elle entre en contact avec le vilebrequin. La pièce en rotation ramasse et projette l'huile dans le bloc moteur, qui ne peut pas évacuer correctement les gaz du vilebrequin, transformant le fluide en une boue gluante, d'un blanc laiteux, qui ne peut ni lubrifier ni refroidir. Cela ressemble à ce que l'on trouve chez un glacier en juillet.

Les conséquences d'un trop plein d'huile dans un moteur

Si l'on ajoute de l'huile, on obtient davantage de mousse et de bulles, ce qui submerge presque le vilebrequin et les bielles. Finalement, il y a tellement d'huile dans le moteur qu'elle fuit par le tube de ventilation du carter, et le liquide continue à se transformer en mousse qui est alors aspirée par la pompe à huile, qui l'aère au-delà de toute utilité.

Le fait de trop remplir le moteur d'huile peut entraîner une baisse de la pression, ce qui prive certains composants de lubrification. Les tourillons et les roulements s'usent, se dilatent et cèdent en raison de l'augmentation des frottements entre les composants. L'excès d'huile peut également empêcher le liquide de se refroidir correctement lorsqu'il circule dans le moteur, ce qui permet à la chaleur de s'accumuler. L'huile est vitale pour une bonne raison, alors tenez-vous en à la quantité que des ingénieurs bien rémunérés considèrent comme la meilleure pour votre voiture et pas à votre simple intuition !