L'automobile a été inventée en 1886 par MM. Daimler et Benz. C'est la version généralement reconnue, bien qu'une technologie similaire ait probablement été mise au point dans de nombreux pays. Cependant, les premières voitures ne se sont vendues que lentement et constituaient un jouet coûteux pour les personnes aisées.

En 1894, le modèle pionnier Benz Motor-Velociped, avec sa construction légère, a marqué un tournant dans l'industrie automobile. "Ce véhicule nous a été littéralement arraché des mains. Ce que nous en avons fait a été vendu". C'est ainsi que Carl Benz, l'inventeur de l'automobile, s'en souvient lors d'une interview en 1909. De 1894 à 1902, l'usine Benz de Mannheim a produit un total d'environ 1 200 véhicules de ce type de famille de voitures compactes Benz.

Un chiffre énorme pour les normes de l'époque. Ce modèle, connu sous le nom de "Velo", est la première voiture de tourisme produite en série de l'histoire. En 1894, Benz & Cie. écrivait ce qui suit à propos de la puissance motrice de l'automobile à succès : "Ce vélocipède a un moteur d'une puissance de 1 ½ cheval".

Deux ans plus tard, le catalogue indiquait la vitesse maximale et les caractéristiques de conduite : "Le vélocipède roule à environ 20 kilomètres à l'heure et gravit des pentes allant jusqu'à 10 % sur de bonnes routes." Il coûtait 2 000 marks "avec les meilleurs accessoires et lanternes", une somme encore généreuse à l'époque.

Le rythme des innovations est élevé. À partir de 1896, Benz propose des moteurs plus puissants et des options d'équipement supplémentaires. Le Benz Comfortable apparaît comme une version de luxe du vélocipède motorisé, avec une carrosserie plus longue, une troisième vitesse disponible moyennant un supplément, un revêtement de siège plus élaboré, un siège pour enfant installé dans le sens inverse de la marche et une manivelle de démarrage pour faciliter la mise en route. Des pneus pour une meilleure tenue de route sont également proposés en option.

Le concept de véhicule a été produit sous le nom de Benz Motor-Velociped jusqu'en 1900 et de Benz Comfortable jusqu'en 1902 et a été continuellement perfectionné. En particulier, la puissance du moteur monocylindre de 1 litre monté horizontalement avec volant d'inertie vertical est passée de 1,5 PS dans le premier Benz Velo de 1894 à 4,5 PS dans le Benz Comfortable de 1902, avec une augmentation impressionnante de 28,5 pour cent de la puissance entre 1901 3,5 PS et 1902 seulement.

La famille de modèles a également connu le succès à l'exportation. Le catalogue trilingue en allemand, anglais et français de 1901 en témoigne. En France, la "Velo" est proposée sous le nom d'"Éclair". En 1895, Benz accorde une licence de fabrication du vélocipède motorisé à l'ingénieur mécanicien britannique Arnold. L'"Arnold Motor Carriage" est l'une des premières automobiles britanniques.