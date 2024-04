La Mercedes Classe G électrique a enfin un nom. Contrairement aux rapports indiquant que le tout-terrain serait le premier modèle à abandonner la marque EQ, les deux lettres sont maintenues. Plutôt que d'être appelée EQG comme le concept, la version de production sera connue sous le nom de "G580 avec technologie EQ" lorsqu'elle sera présentée ce mois-ci au salon Auto China à Pékin.

Comme elle s'appelle "G580", on peut supposer qu'elle est plus puissante que la G550. Pour l'année modèle 2025, la Classe G régulière a perdu son V8 au profit d'un moteur hybride léger à six cylindres en ligne qui développe 443 chevaux. Nous pensons que la Classe G électrique ne surpassera pas la Classe G63 AMG, qui conserve son V8 développant 577 ch.

Mercedes-Benz EQG au CES

La Classe G électrique devrait être équipée de quatre moteurs, un pour chaque roue, et d'une batterie d'une capacité estimée à 100 kWh. Cela devrait lui donner une autonomie d'environ 320 km, ce qui n'est pas idéal, mais pas surprenant puisqu'il s'agira d'un SUV lourd. Une batterie optionnelle à haute densité bénéficiant de la chimie des anodes au silicium est prévue pour 2025. Nous savons également qu'il aura un angle d'approche de 32 degrés et un angle de départ de 35 degrés, ainsi qu'une garde au sol de 9,8 pouces (soit environ 25 cm).

Le G580 doté de la technologie EQ ne sera pas le premier véhicule électrique à quatre moteurs de Mercedes, puisque ce titre revient à la SLS AMG Electric Drive de 2012. Il aura besoin de toute la puissance possible étant donné que le patron de la marque G, Emmerich Schiller, a déclaré qu'il pèserait moins de 7 716 livres (3 500 kg).

Une EQS mise à jour sera également présente à l'Auto China 2024, où la marque de luxe a l'intention de dévoiler (en respirant profondément) la Mercedes-AMG GT 63 S E Performance avec une configuration V-8 hybride rechargeable. Sans entrer dans les détails, l'étoile à trois branches mentionne que les nouveautés de Maybach et de la gamme Classe E seront également présentes.

La GT63 S E Performance sera présentée pour la première fois le 20 avril lors de la soirée AMG Brand Night Event à Shanghai, pendant le week-end chinois de la F1, tandis que la G électrique sera présentée pour la première fois le 24 avril. Le salon Auto China débutera le 25 avril avec la première journée de presse.