Si vous décidez de partir en voyage aux États-Unis et que vous voyez une Mercedes-AMG CLA45 S Edition 1 sur la route, ne manquez pas de la regarder attentivement. Seuls 25 exemplaires sont prévus pour la production, il est donc probable que vous n'en verrez plus. Aussi, ne vous inquiétez pas d'avoir peur de la confondre avec une Classe CLA standard. Avec ses garnitures orange et ses énormes lettres AMG sur les côtés, il est impossible de la manquer.

Ce sont là les principales caractéristiques de cette Mercedes exclusive, qui arrivera chez les concessionnaires américains dans le courant de l'année. À son arrivée, elle affichera un prix de vente non négligeable de 82 435 $ (76 738 euros). 81 195 $ pour la voiture et 1 150 $ pour les frais de destination obligatoires. Mais les acheteurs en auront pour leur argent, l'Edition 1 est livrée de série avec une poignée d'équipements autrement optionnels, dont le Pack Aérodynamique AMG. Ce dernier ajoute, entre autres, un grand splitter avant, un aileron arrière et un diffuseur arrière plus grand. Il y a également le Pack Nuit AMG Plus, qui ajoute des badges noirs et un traitement occultant de la calandre, qui s'associe très bien à la finition extérieure Manufaktur Mountain Grey Magno de l'Edition 1.

En exclusivité sur l'Edition 1, la présence de garnitures orange qui soulignent les bords des boucliers inférieurs à l'avant et à l'arrière, les prises d'air latérales, les rétroviseurs latéraux et les bas de caisse. C'est également la couleur choisie pour le lettrage AMG proéminent des deux côtés, et elle dissimule en grande partie une bande à carreaux qui court également le long de la partie inférieure de la voiture. En y regardant de plus près, vous verrez que ces carreaux sont en fait de minuscules logos AMG.

À l'intérieur, l'ensemble de sièges Performance AMG est de série, mais l'Edition 1 ajoute des garnitures orange et des surpiqûres contrastées. Le tableau de bord est orné de surpiqûres orange, les appuis-tête arborent le logo CLA45 S et l'éclairage intérieur est spécifique.

Il s'agit strictement d'un ensemble esthétique, mais c'est très bien ainsi étant donné que le groupe motopropulseur de série est très puissant. Pour vous rafraîchir la mémoire, la CLA45 S utilise l'héroïque moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres d'AMG, dont la puissance est portée à 416 chevaux et le couple à 500 Nm. Il entraîne les quatre roues par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports et, lorsque la traction est bonne, Mercedes annonce un sprint de 0 à 100 km/h en 4 secondes.