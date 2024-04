Ces derniers jours, à l'occasion du Salon de l'Automobile de New-York, Genesis a affiché clairement ses ambitions en matière de performance. La marque a présenté son projet "Magma", une série à venir de modèles sportifs qui se situeront au sommet de leurs gammes respectives. De manière surprenante, Genesis a également fait appel à Jacky Ickx, sextuple vainqueur des 24 Heures du Mans, en tant que consultant officiel et ambassadeur de la marque.

Genesis a dévoilé une nouvelle sous-marque de performance appelée "Magma".

Lors d'une présentation à l'occasion d'un événement organisé avant le salon de l'Automobile new-yorkais, Jacky Ickx a déclaré vouloir faire partie d'une "équipe gagnante", et Luc Donckerwolke, directeur de la création chez Genesis, a demandé aux personnes présentes d'attacher non seulement leurs ceintures de sécurité, mais aussi leurs harnais de course.

Il est difficile de ne pas y voir la volonté de Genesis de se lancer dans les voitures de performance, mais aussi dans la course automobile. Combinez cela avec la présence accrue de la marque dans la série Gran Turismo, et vous comprendrez où cela peut mener. Malheureusement, il n'y a rien à l'horizon pour l'instant.

"Les courses sont intéressantes. Nous devons également trouver le bon moment, car aujourd'hui, avec l'instabilité des règlements, on ne peut pas parier sur la course, parce qu'avec l'électrification, tous les règlements du sport automobile changent. Nous devons donc attendre un peu". - Luc Donckerwolke, directeur de la création chez Genesis

Il s'agit donc bien d'un projet en vue, même si ce n'est pas quelque chose que l'on peut attendre dans deux ou trois ans. Quant à Jacky Ickx, Luc Donckerwolke a déclaré qu'il "apportait une autre dimension au groupe. C'est un soutien pour le programme Magma".

Plus tôt dans la semaine, Jacky Ickx a déclaré à Motor1 qu'il avait décidé de commencer à travailler avec Genesis après un voyage révélateur en Corée à l'invitation de Luc Donckerwolke.

"J'avais la possibilité de choisir entre rester dans le passé ou venir dans le futur et vivre avec des gens qui sont à la fois dans le présent et dans le futur. C'est donc une option fantastique". - Jacky Ickx

Mais pour l'instant, il n'a rien d'un Niki Lauda pour Mercedes ou d'un Helmut Marko pour Red Bull. Du moins, pas encore.