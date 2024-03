Genesis arrive au Salon de l'automobile de New York 2024 avec des nouvelles brûlantes. Au sens figuré, bien sûr, avec une pointe de jeu de mots, car la société sud-coréenne a créé une nouvelle sous-marque de performance appelée "Magma". Sur la base de ce que nous voyons de cette GV60 très orange, nous dirions que de bonnes choses se préparent.

Si vous avez un sentiment de déjà-vu, c'est parce que nous avons vu la même nuance d'orange il y a presque un an. Genesis a débarqué à New York avec un concept GV80 Coupé, puis l'a suivi plus tard en 2023 avec la G80 que vous voyez ci-dessous. Baptisée G80 Magma Special, elle est déjà en production en nombre limité, mais uniquement pour des clients du Moyen-Orient.

Le concept GV60 Magma, dévoilé aujourd'hui en amont du salon de l'automobile de New York 2024, est lui aussi destiné à la production. Il ne sera pas limité à une région, mais pour l'instant, Genesis ne dispose pas de beaucoup d'informations sur la production. Nous n'avons pas non plus de détails sur les améliorations de performance du crossover électrique, mais nous savons qu'il sera équipé d'une batterie améliorée qui transmettra l'énergie à des moteurs modifiés.

Pour tirer le meilleur parti de ce que nous supposons être une forte augmentation de puissance, le GV60 Magma Concept s'assied un peu plus bas et adopte une posture plus large. Il arbore un bouclier avant révisé avec une prise d'air plus large, conçue non pas pour alimenter un moteur affamé mais pour refroidir les batteries, les freins et les moteurs. Trois trous sont percés dans le bouclier au-dessus de la prise d'air pour renforcer le refroidissement, et des rideaux d'air sont conçus pour accroître l'efficacité du GV60 face au vent.

Les ailes sont plus larges et le concept repose sur des roues de 21 pouces avec des disques aérodynamiques intégrés, conçus pour refroidir les freins et améliorer l'efficacité. Au sommet, les ailettes du toit jouent un rôle aérodynamique supplémentaire en canalisant l'air vers l'aileron arrière du GV60 afin d'améliorer la force d'appui. À l'intérieur, l'habitacle en cuir reçoit d'autres touches magma avec des surpiqûres contrastantes orange et des dossiers de sièges de la couleur de la carrosserie.

"Genesis Magma offre une opportunité passionnante de repousser les limites de la performance et du luxe pour de nouvelles interprétations dans les véhicules de haute performance, avec l'objectif ultime de développer des modèles exclusifs à Genesis." "La marque continuera à dévoiler des concepts expérimentaux en prenant soigneusement en compte les éléments technologiques et esthétiques. Bien que la vitesse et les performances soient importantes, le programme Genesis Magma va au-delà, en donnant la priorité à l'expérience de conduite pour faire naître le plaisir de la conduite sportive avec un confort sans effort." - Luc Donckerwolke, directeur de la création de Genesis.

Quant à savoir quand les acheteurs pourront goûter à ce mélange de confort et de performance dans le GV60, Luc Donckerwolke a déclaré aux journalistes qu'il arriverait "très bientôt", mais n'a pas donné plus de détails. Pour l'heure, le GV60 Magma Concept, le G80 Magma Special et le Neolun Concept, récemment dévoilé, seront exposés au salon de l'automobile de New York 2024, qui débutera le 29 mars.