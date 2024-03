Savoir si une voiture est économe ou non en carburant est une chose qui a toujours intéressé une grande partie des automobilistes sur le point d'acheter une nouvelle voiture, et c'est d'autant plus vrai à l'heure où de nombreux Européens se débattent avec des problèmes économiques tels qu'une inflation élevée et des revenus faibles.

Pour aider ceux qui veulent changer dès aujourd'hui de voiture ou qui envisagent simplement d'en acheter une dans les mois à venir, nous avons décidé de préparer un guide d'achat rapide qui répertorie les dix voitures à essence les plus économes en carburant. Le classement des dix meilleures voitures à essence est basé sur les données d'homologation WLTP déclarées par les constructeurs.

Une comparaison utile "sur le papier" de la consommation d'essence

Rappelons que l'homologation WLTP, bien qu'un peu plus réaliste que son prédécesseur NEDC, ne donne pas le chiffre exact de la consommation constatée dans le cadre d'une utilisation quotidienne sur route, mais qu'il s'agit d'une valeur basée sur des cycles normalisés sur banc et sur route, qui permet de comparer la consommation de différentes voitures. En bref, il s'agit d'un chiffre relatif et non absolu, sur le papier, mais néanmoins utile pour les comparaisons entre différents modèles.

Pour ceux qui souhaitent se faire une idée plus précise de l'efficacité des nouvelles voitures dans leur utilisation quotidienne, nous recommandons de consulter notre classement de la consommation réelle de carburant, basé sur des essais routiers réels.

Une dernière remarque : plusieurs nouvelles voitures à essence dotées d'une technologie hybride légère dominent ce classement de la consommation de carburant en 2024 avec des résultats très intéressants, du moins sur le papier.

Suzuki Swift

La nouvelle Suzuki Swift occupe la première place de ce classement de la consommation de carburant des voitures à essence, grâce à son groupe motopropulseur hybride léger, qui est homologué WLTP à 4,4 l/100 km en cycle mixte (22,7 km/l au kilomètre) et dont le niveau d'émission de CO2 n'est que de 99 g/km.

Suzuki Swift

Le mérite en revient également au moteur à essence 1.2 trois cylindres avec un système hybride doux de 12 volts qui développe 82,8 ch et un couple maximal de 112 Nm. La transmission est assurée par des roues avant et la boîte de vitesses est une boîte manuelle à cinq rapports. La vitesse maximale est de 165 km/h, tandis que le temps d'accélération de 0 à 100 km/h n'est pas indiqué.

Peugeot 208

La Peugeot 208 restylée a été équipée du moteur à essence mild hybrid, qui, dans la variante moins puissante de 100 ch, affiche une consommation combinée de 4,5 l/100 km (22,2 km/l). Les émissions de CO2 sont de 101 g/km. La nouvelle 208 Hybrid de 136 ch consomme un peu plus, s'arrêtant à 4,6 l/100km et 104 g/km de CO2.

Peugeot 208

Le moteur de la nouvelle Peugeot est le trois cylindres 1.2 mild hybrid essence 48 volts de 100 ch et 205 Nm. La boîte de vitesses est une automatique à double embrayage e-DCS6 à six rapports, tandis que la vitesse maximale et le 0 à 100 sont respectivement de 193 km/h et 9,8 secondes. La version 136 ch, quant à elle, atteint 214 km/h et passe de 0 à 100 km/h en 8,1 secondes.

Opel Corsa

L'Opel Corsa est la cousine allemande de la Peugeot 208, du moins en termes de plate-forme et de mécanique, et avec la nouvelle variante mild hybrid de 100 ch, elle est capable de consommer au moins 4,5 l/100 km (22,2 km/l), tout comme la voiture française. Les émissions de CO2 s'élèvent à 101 g/km. La version 136 ch, quant à elle, affiche 4,6 l/100 km et 104 g/km de CO2.

Opel Corsa

Sous le capot de l'Opel se trouve également le nouveau moteur essence 1.2 Hybrid 48V de 100 ch et 205 Nm qui la propulse à 188 km/h et lui permet d'accélérer de 100 km/h en 9,9 secondes. La boîte de vitesses est toujours la eDCT à double embrayage à 6 rapports. La nouvelle Corsa Hybrid de 136 ch, en revanche, est capable d'atteindre 210 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en 7,9 secondes.

Fiat 500

Un moteur différent des précédents, mais toujours un mild hybrid à essence, est celui de la Fiat 500 Hybrid, qui revendique une consommation combinée WLTP de 4,6 l/100 km (21,7 km/l) et des émissions de CO2 de 105 g/km.

Fiat 500

Le moteur est le trois cylindres 1.0 12 volts mild hybrid essence de 70 ch et 92 Nm, associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports. La petite italienne emblématique atteint 167 km/h et passe de 0 à 100 km/h à l'arrêt en 13,8 secondes.

Lancia Ypsilon

À l'instar de la Fiat 500, la Lancia Ypsilon Hybrid, la plus grande des cinq portes italiennes de troisième génération, combine la version électrique avec un moteur mild hybrid, avec 4,6 l/100 km (21,7 km/l) et 103 g/km de CO2.

Lancia Ypsilon

Le moteur est le nouveau 1.2 48 volts mild hybrid de 100 ch et 205 Nm qui transmet sa puissance aux roues avant par l'intermédiaire de la boîte de vitesses automatique e-DCT à 6 rapports. La vitesse maximale est de 190 km/h et l'accélération de 0 à 100 km/h est de 9,3 secondes.

Mazda2

La Mazda 2, troisième génération rebadgée l'année dernière, est également disponible avec le moteur mild hybrid de 90 ch qui a une consommation homologuée de 4,7 l/100 km (21,2 km/l) et un taux de CO2 de 107 g/km.

Mazda2

La voiture japonaise est équipée d'un moteur quatre cylindres à essence 1,5 (le seul de la catégorie) mild hybrid de 90 ch et 151 Nm. La boîte de vitesses est manuelle à 6 rapports, la vitesse maximale est de 183 km/h et le 0-100 km/h est atteint en 9,8 secondes.

Peugeot 308

La première voiture du segment C du classement est la Peugeot 308, qui utilise le nouveau moteur mild hybrid pour atteindre une consommation combinée de 4,7 l/100 km (21,2 km/l) et un taux de CO2 de 107 g/km.

Peugeot 308

Le moteur est le nouveau et déjà populaire 1.2 trois cylindres mild hybrid 48V de 136 ch et 230 Nm, qui, associé à la transmission automatique à double embrayage e-DSC6, permet d'atteindre 210 km/h.

Citroen C4

La Citroën C4 a également reçu le nouveau moteur 1.2 Hybrid du groupe Stellantis, qui lui permet de consommer 4,7 l/100 km (21,2 km/l) et d'émettre 106 g/km de CO2.

Citroën C4

La C4 mild hybrid est propulsée par le moteur 1.2 trois cylindres 48V de 136 ch, strictement associé à la transmission automatique e-DSC6, pour une vitesse maximale de 206 km/h et un temps de 0 à 100 km/h de 8,0 secondes.

Toyota Aygo X

La Toyota Aygo X a un record dans ce classement : c'est la seule voiture à essence sans électrification, le constructeur japonais n'ayant jamais misé sur les moteurs mild hybrides. Cependant, la nouvelle Aygo est capable de consommer 4,8 l/100 km en cycle mixte WLTP (20,8 km/l) et d'émettre 108 g/km de CO2.

Toyota Aygo X

Sous le capot avant se trouve le moteur essence trois cylindres 1.0 de 72 ch et 93 Nm relié à une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports. La vitesse maximale de la petite Toyota est de 158 km/h et le temps d'accélération de 0 à 100 km/h est de 14,9 secondes.

Fiat 600

La troisième italienne et la dernière de la liste est la toute nouvelle Fiat 600, qui est déjà équipée d'un moteur mild hybrid de 100 ch et affiche une consommation combinée de 4,8 l/100 km (20,8 km/l), avec des émissions de CO2 de 109 g/km.

Fiat 600

La 600 Hybrid est également équipée du moteur 1.2 trois cylindres mild hybrid 48V de 100 ch et 205 Nm, toujours associé à une boîte de vitesses à double embrayage à six rapports. La vitesse maximale de cette nouvelle Fiat est de 184 km/h et il faut 10,8 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.