Longueur : 4,080 mètres

Largeur : 1,760 mètre

Hauteur : 1,440 mètre

Empattement : 2,540 mètres

Compartiment à bagages : 310/340 litres

La Lancia Ypsilon 2024 est l'une des voitures du moment. Présentée après plusieurs mois de teasers sur tous les réseaux sociaux, elle représente le premier modèle de la renaissance de la marque. Un modèle complètement différent de la génération précédente en termes de moteurs, de technologies et surtout de dimensions. Des chiffres qui restent variables dans le cas du volume du coffre, en fonction du groupe motopropulseur choisi, hybride léger ou 100% électrique.

Une version spéciale Cassina peut déjà être commandée avec un moteur électrique ou le 1.2 mild hybrid.

Lancia Ypsilon, les dimensions

La nouvelle Lancia Ypsilon mesure 4,08 mètres (4 080 mm) de long, soit environ 20 cm de plus que la génération précédente, 1,76 mètre (1 760 mm) de large, 1,44 mètre (1 440 mm) de haut et un empattement, la distance entre les centres des roues avant et arrière, de 2,54 mètres (2 540 mm). Des dimensions qui en font une voiture à hayon "presque" moyenne à tous points de vue, surtout en ce qui concerne la longueur.

Lancia Ypsilon Limited Edition Cassina (2024)

Lancia Ypsilon, habitabilité et coffre à bagages

L'intérieur de la nouvelle Lancia Ypsilon présente des formes géométriques régulières. Sur le tableau de bord se trouvent deux écrans numériques de plus de 10 pouces chacun et le nouveau système d'info-divertissement S.A.L.A., au-dessous duquel se trouve la déjà iconique "table basse", une petite table développée par la société en collaboration avec la marque de design Cassina pour rendre l'environnement très proche d'un véritable salon.

L'habitabilité de la nouvelle Lancia Ypsilon est une conséquence directe de ses nouvelles dimensions. L'espace à l'avant est bon, le tunnel central volant peu d'espace, et le volume de chargement est également dans la moyenne de la catégorie : 310 litres ou 340 litres, une valeur variable, comme mentionné, en fonction de la motorisation choisie. Les formes sont assez régulières et il existe un espace profond entre le compartiment d'entrée et le plancher de chargement. Cependant, Il n'y a pas de compartiment de chargement sous le capot avant.

Lancia Ypsilon 2024, le tableau de bord Lancia Ypsilon 2024, le système d'info-divertissement

En ce qui concerne les moteurs, la nouvelle berline italienne est déjà disponible dans la version spéciale Cassina avec deux groupes motopropulseurs différents. D'une part, le groupe motopropulseur 100 % électrique de 156 ch alimenté par un pack de batteries de 51 kWh, suffisant pour garantir une autonomie de 403 km selon le cycle d'homologation WLTP. D'autre part le 1.2 mild hybrid de 100 ch associé à une boîte de vitesses automatique à 6 rapports. La voiture de sport HF (électrique) de 240 ch arrivera également en 2025...

Motorisation Puissance Alimentation Traction Électrique 156 HP Électrique Avant Hybride léger 100 CV Essence Mild Hybrid Avant

Lancia Ypsilon Limited Edition Cassina (2024)

Lancia Ypsilon, les concurrentes aux dimensions similaires

Le segment de la Lancia Ypsilon comprend également ses "cousines" Peugeot 208 et Opel Corsa, basées sur la même plateforme et également disponibles avec un groupe motopropulseur électrique. Il y a aussi le best-seller Renault Clio ainsi que Hyundai i20 et Volkswagen Polo.

Modèle Longueur Compartiment à bagages Lancia Ypsilon 4,08 mètres 340 litres Peugeot 208 4,05 mètres 309/1,118 litres Opel Corsa 4,06 mètres 309/1.120 litres Hyundai i20 4,04 mètres 339/1,165 litres Renault Clio 4,05 mètres 391/1 065 litres Volkswagen Polo 4,07 mètres 351/1 025 litres

La nouvelle Lancia Ypsilon vue en direct

Voici un aperçu vidéo de l'extérieur et de l'intérieur de la nouvelle Lancia Ypsilon. Il s'agit d'une présentation de nos confrères italiens. Cependant, vous pouvez tout de même observer les détails de cette nouvelle compacte.