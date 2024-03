La Volkswagen Polo obtient une nouvelle version mais seulement pour le Brésil. Elle s’appelle Robust et a été conçue pour permettre l’utilisation de la voiture même sur des terrains accidentés, comme les chemins de terre de campagne. Voyons à quoi elle ressemble.

Une Polo oui, mais plus haute

En commençant par l’extérieur, le premier détail qui attire immédiatement l’attention dans la nouvelle Volkswagen Polo Robust est certainement la suspension surélevée. Il s’agit d’une solution choisie par le constructeur pour augmenter la garde au sol globale. Avec les nouveaux ressorts et amortisseurs, la voiture a également été équipée de deux kits d’accessoires pour la rendre encore plus adaptée aux situations auxquelles elle sera confrontée.

L’un d’eux ajoute des housses de siège en vinyle, des revêtements de sol en caoutchouc et une protection pour la grille avant. Le deuxième pack, en revanche, comprend les mêmes éléments que le précédent et ajoute un tapis en caoutchouc dans le coffre et le crochet de remorquage.

Une mécanique inchangée

Au niveau du moteur, la Polo Robust utilise le même nom que la Volkswagen Saveiro Robust, un autre véhicule polyvalent de la marque allemande pour le Brésil conçu dans le même but. Sous le capot se trouve donc le trois cylindres de 1.0L avec ses 84 ch et 101 Nm de couple, associé à la boîte de vitesses manuelle classique à 5 rapports.

Volkswagen n’a pas déclaré tout l’équipement de série de la voiture, mais elle devrait déjà être équipée de la climatisation, de la direction assistée électrique, avec radio Bluetooth, quatre airbags, le contrôle de stabilité, l’assistant de démarrage en montée, les vitres avant électriques, les serrures électriques, le blocage électronique du différentiel et les jantes en alliage de 15 pouces. Le prix est lui aussi une inconnue