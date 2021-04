L'actualité bat son plein autour de la petite Hyundai i20. En effet, la firme coréenne vient tout juste d'annoncer les prix de la version sportive et son moteur de 204 chevaux pour le marché français. Une bonne nouvelle pour le segment des citadines sportives, décimé depuis quelques années, en raison de normes toujours plus contraignantes et de malus assassins.

Aujourd'hui, ce n'est pas la petite i20 N qui nous intéresse, mais sa petite sœur qui lui emprunte son look, à savoir la version "N Line". Et au lancement de cette nouvelle finition s'ajoute une série spéciale, à savoir la Hyundai i20 "N Line Michel Vaillant", en référence au célèbre personnage de bande dessiné. Au total, 500 exemplaires seront fabriqués.

Comme toutes les finitions "sportives", la gamme "N Line" permet d'avoir le droit à des boucliers spécifiques, une double sortie d'échappement, des jupes latérales, une grille de calandre inédite avec des motifs en damiers, et des jantes de 17 pouces. À l'intérieur, noir c'est noir, avec quelques surpiqûres et des inserts décoratifs rouges, tandis que le pédalier adopte un aspect aluminium.

La série spéciale "N Line Michel Vaillant" se base sur la finition "Creative" qui propose déjà, de série, l'aide active au maintien dans la voie, la caméra de recul, l'instrumentation numérique, la climatisation automatique, l'accès mains libres ou encore la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto sur un écran de huit pouces.

En revanche, cette série limitée perd quelques équipements par rapport à une finition "Creative" avec l'abandon du chargeur sans fil pour téléphone portable et de la navigation sur écran tactile 10,25 pouces remplacé, comme énoncé plus haut, par un plus petit écran de huit pouces.

Sous le capot, contrairement à ce que son look sportif pourrait laisser croire, la motorisation proposée est moins extravagante avec la seule présence d'un petit bloc essence 1,0 litre T-GDi de 100 chevaux doté d'une micro-hybridation. Ce moteur est disponible avec une boîte manuelle ou une boîte robotisée DCT à sept rapports. Les prix sont calqués sur ceux de la finitions "Creative" avec le même moteur, à savoir 22'300 euros en boîte mécanique et 23'600 euros avec la boîte automatique.