Déjà présent sur le segment des SUV urbains avec le Kona, qui vient d'ailleurs d'être récemment restylé, Hyundai vient de dévoiler un autre petit SUV. Le Hyundai Bayon, c'est son nom, se veut un peu plus accessible que le Kona, plus rustique également, avec une offre de motorisations assez restreinte. Il vient se positionner en face des Renault Captur, Ford Puma et autres Volkswagen T-Roc.

Le Hyundai Bayon (qu'il faut prononcer "Bayonne", comma la ville du Sud-Ouest à laquelle il fait référence) ouvre son carnet de commandes en France avec deux motorisations essence. La première, c'est un bloc 1,2 litre de 84 chevaux, tandis que la seconde est un 1,0 litre T-GDi de 100 chevaux indexé à un système de micro-hybridation. Le deuxième moteur laisse le choix entre boîte de vitesses manuelle ou boîte robotisée DCT à sept rapports. Une troisième déclinaison de 120 chevaux devrait arriver ultérieurement.

La plateforme du Hyundai Bayon est la même que la nouvelle Hyundai i20. Cette base permet de baisser globalement les prix, mais il y a toutefois quelques limites techniques, comme l'absence de transmission intégrale ou encore de motorisations hybrides et hybrides rechargeables.

Les tarifs

Le carnet de commandes est d'ores et déjà ouvert et les premières livraisons devraient intervenir dès le second trimestre 2021.

Initia Intuitive Business Creative Executive 1,2 litre 84 chevaux 17'850 euros 1,0 litre 100 chevaux BVM 20'150 euros 22'300 euros 22'800 euros 24'600 euros 1,0 litre 100 chevaux BVA 23'600 euros 24'100 euros 25'900 euros 27'600 euros

Les finitions et les principaux équipements de série

À défaut d'avoir vraiment le choix concernant les motorisations, les clients auront tout le loisir de choisir parmi les cinq niveaux de finition proposés par la marque.

Initia

Aide au démarrage en côte

Allumage automatique des feux de croisement

Assistance active au maintien de voie

Climatisation manuelle

Connexion Bluetooth

Appel d'urgence eCall

Enjoliveurs de 15 pouces

Feux de jour et feux de position à LED

Feux de route intelligents

Freinage d'urgence autonome avec reconnaissance des piétons et cyclistes

Limiteur de vitesse intelligent

Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse

Régulateur de vitesse

Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants

Six airbags

Système audio RDS/RNT compatible MP3, USB

Vitres électriques avant et arrière

Volant et levier de vitesses gainés de cuir

Intuitive : en plus d'Initia

Accoudoir central avant coulissant

Aide au stationnement arrière

Caméra de recul

Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto

Compteurs numériques de 10,25 pouces

Console de rangement sous l'accoudoir avant

Jantes alliage de 16 pouces

Port USB de recharge à l'arrière

Rétroviseurs rabattables électriquement

Vitres arrière et lunette arrière surteintées

Business (version réservée aux professionnels) : en plus d'Intuitive

Enjoliveurs de 15 pouces

Écran couleur tactile de 10,25 pouces

Navigation Europe

Programme de mise à jour de la cartographie

Services connectés Bluelink avec carte SIM incluse

Services connectés Hyundai Live

Suppression des vitres arrière et lunette arrière surteintée

Creative : en plus d'Intuitive

Accès mains libres et démarrage sans clé

Capteur de pluie

Chargeur sans fil pour téléphone compatible

Climatisation automatique avec capteur de désembuage automatique

Éclairage additionnel en virage

Écran couleur tactile de 10,25 pouces

Feux arrière à LED

Feux avant bi-LED

Jantes alliage de 17 pouces

Joncs de vitre chromés

Navigation Europe avec programme de mise à jour de la cartographie

Services connectés Bluelink avec carte SIM incluse

Services connectés Hyundai Live

Executive : en plus de Creative