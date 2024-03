Les pays scandinaves représentent la destination idéale pour les passionnés de voitures qui souhaitent découvrir le plaisir de conduire sur glace. En tant que client et passionné d'automobile, vous avez l'embarras du choix. Il existe une pléthore d'écoles de conduite sur glace en Norvège, en Suède et en Finlande, qui peuvent être divisées en deux groupes : organisées par des marques automobiles établies ou par des entreprises privées.

Ces expériences de conduite sur glace sont un incontournable pour quiconque a une pure passion pour le pilotage et les voitures. Situés sur les lacs gelés de la région scandinave, les différents centres d'expérience offrent aux passionnés européens la possibilité de découvrir le véhicule de leurs rêves sur des surfaces glacées particulièrement glissantes.

Le programme AMG

L'AMG Academy occupe l'un des centres pour lesquels vous pouvez opter. Situés à proximité du cercle polaire arctique, dans une petite ville appelée Arjeplog (en Suède), les allemands ont créé l'une des expériences de plus en plus diversifiées. Le programme de cette année, qui s'est déroulé de janvier à mars, avait une portée accrue, comprenant une série d'événements et de niveaux de conduite différents et pouvant accueillir tous les types de conducteurs, des débutants aux experts.

Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la petite ville d'Arjeplog, il est important de noter qu'elle est située à une heure au nord d'Arvidsjaur, et abrite une série d'installations d'essais automobiles. Il n'est donc pas rare que lors de vos déplacements dans ce coin du monde, vous tombiez sur les derniers modèles de voitures neuves subissant de sévères tests hivernaux, tout en arborant leur camouflage noir et blanc emblématique.

Une fois sur place, l'équipe d'AMG assiste à votre arrivée à l'aéroport et vous transfère vers des hôtels à proximité d'Arjeplog. Le transfert d'une heure vous fera traverser de magnifiques paysages arctiques et, selon le forfait que vous avez choisi, vous serez déposé soit dans un hôtel local, soit dans le lodge d'AMG, situé au sommet d'une colline locale, offrant une vue fantastique sur les merveilles d'hiver.

L'AMG Experience, comme tous les centres d'essais et centres d'expérience locaux, possède son propre lac couvert de glace, appelé lac Galtisjaure, situé à dix minutes du lodge. Cette année, les participants ont pu choisir pour sept cours différents. Trois cours "Performance" d'entrée de gamme étaient proposés sur trois ou quatre jours. Les deux cours intermédiaires, appelés "Advanced", durent quatre et cinq jours. Les deux cours de premier niveau sont "Pro" et "Pro Plus. La gamme de modèles AMG proposée cette année comprenait le tout nouveau Mercedes-AMG GT Coupé , ainsi que la 45 S 4MATIC+, la C 63 SE Performance", la GT 63 S 4MATIC+ coupé 4 portes, la SL 63 4MATIC+ et la GT 63 4MATIC+ Coupé (voir ci-dessus).

Une expérience sacrée

Des instructeurs AMG expérimentés, comme le quintuple champion du Deutsche Tourenwagen Masters, et l'ambassadeur de la marque Mercedes , Bernd Scheider, vous guident sur le circuit de conduite préparé et perfectionnent intensivement vos compétences, même en s'appuyant sur des analyses de données et de vidéos. Le point culminant de la dernière journée est une balade en "AMG Ice Taxi" et, cerise sur le gâteau, un photographe professionnel est sur place. Vous recevez des photos de vous en train de déraper sur les pistes gelées après votre retour à la maison.

Après avoir vécu un large éventail de stages de conduite au cours des dix dernières années, on peut vous affirmer que l'académie de conduite AMG est en mesure d'offrir l'une des meilleures expériences. Les deux jours sur place ont été formidables et très amusants. Le niveau auquel la superbe équipe est capable de vous faire sentir comme chez vous au lodge et au volant d'une large gamme de voitures de performance est quelque chose que peu de centres d'expérience sont en mesure d'offrir. L'offre d'AMG est assez unique à cet égard.

Les forfaits intensifs de plusieurs jours sont remplis de plaisir de conduire, d'une excellente cuisine locale, de conversations merveilleuses et d'une superbe hospitalité sur le thème de l'Arctique, y compris un sauna et du temps au bar vous permettant de partager votre expérience.

Le facteur le plus important est bien sûr le fait que vous apprendrez les techniques ultimes de conduite sur glace, telles que le freinage, le contrôle de la puissance et celui de la voiture, d'une manière que vous ne pouvez pas facilement faire près de chez vous, et c'est cela rend ces expériences de conduite sur glace si intéressantes. Bien sûr, ils coûtent cher et ne conviennent peut-être pas à tout le monde, mais ceux qui optent pour plusieurs jours sur la glace avec AMG repartiront avec un sourire sans fin et des compétences de conduite grandement améliorées.

La nouveauté de cette année était l'expédition hivernale en Classe G (voir ci-dessus), qui vous emmène à travers la Suède et le cercle polaire arctique. L'équipe d'AMG a expliqué que sur une période de quatre jours, vous feriez l'expérience d'un trajet entre les villes du nord d'Arvidsjaur et Kiruna. Le soir, l'hébergement est proposé dans des hôtels haut de gamme, comprenant une nuit dans un hôtel de glace et une balade en motoneige dans l'obscurité.