La prochaine AMG à bénéficier d'un port de recharge est la nouvelle Mercedes Classe E dans sa version "53", disponible pour les carrosseries berline et break. Si l’électrification s’accompagne généralement d’un moteur à combustion réduit, ce n’est pas le cas ici. Non seulement cette version AMG Lite dispose toujours d'un six cylindres en ligne, mais le moteur à essence de 3,0 litres produit encore plus de puissance qu'auparavant.

Les deux variantes de la Mercedes-AMG E 53 HYBRID (2024).

L'ancienne AMG E53 disposait de 429 ch, tandis que sa remplaçante fait passer le six cylindres turbocompressé à 443 ch. Le moteur à combustion fonctionne désormais avec son homologue électrique de 161 ch, permettant une puissance totale du système de 577 ch. En activant le mode "Race Start", qui est un jargon marketing pour le contrôle de lancement, la puissance combinée augmente jusqu'à 603 ch, de manière temporaire. Avec les 750 Nm de couple disponibles, vous obtenez une énorme augmentation de couple puisque le modèle précédent devait se "contenter" de 520 Nm.

Le moteur de la Mercedes-AMG E 53 HYBRID (2024).

Supérieure sur tous les plans ?

L’allemande est dorénavant assez puissante pour un 0 à 100 km/h en 3,8 secondes pour la berline alors que le break, légèrement plus lourd, prend 0,1 seconde de plus. Les deux sont plafonnés de manière électronique, comme c’est souvent le cas, à 250 km/h mais le pack conducteur AMG en option assouplit le limiteur à 280 km/h pour la berline et à 275 km/h pour le modèle break. Lorsqu'ils fonctionnent uniquement au jus électrique, les nouveaux modèles E53 atteignent une vitesse maximale de 140 km/h.

L'avant du break Mercedes-AMG E 53 HYBRID (2024).

Le duo suit le dernier GLE 53 en adoptant une configuration hybride rechargeable. Sous le plancher du coffre se trouve une batterie d’une capacité utilisable de 21,22 kWh. Mercedes affirme que c'est suffisant pour parcourir plus de 100 kilomètres dans le cycle WLTP sans consomme 1 mL d'essence. La batterie fournit son énergie à un moteur électrique intégré à la transmission automatique à neuf vitesses pour gagner de la place.

Mercedes-AMG E 53 HYBRID (2024).

Par rapport à une Classe E classique (donc pas AMG), la "53" a une carrosserie plus rigide, des freins plus gros et une direction des roues arrière standard. Le système AWD entièrement variable est combiné à une suspension adaptative à amortissement variable. La sportive E adopte un design légèrement plus agressif avec des ailes avant plus larges, une calandre en forme de grille et quatre embouts d'échappement. Fait intéressant, l’essieu avant est légèrement plus large que sur une Classe E ordinaire.

La fin des V8

Mercedes ne prévoit pas de versions deux portes puisque les AMG E53 Coupé et AMG E53 Cabriolet ne reviendront pas pour une nouvelle génération. Cependant, la marque allemande remplace ces voitures par les nouveaux modèles CLE53. Ceux-ci ont également un moteur six cylindres en ligne mais ne sont pas des hybrides rechargeables.

Mercedes-AMG E 53 HYBRID : l'intérieur.

Un nouveau E63 arrive également, et celui-ci devrait également disposer d’un port de chargement. Malheureusement, le puissant V8 disparaît pour laisser la place à un six cylindres en ligne. Les C63 à quatre cylindres et les S63 à moteur V8 ont déjà été électrifiées, ce qui montre que les jours des voitures de performance AMG dotées de configurations 100% thermiques sont comptés.

Le coffre du break Mercedes-AMG E 53 HYBRID (2024).

Comme on pouvait s'y attendre, Mercedes-AMG commercialise uniquement la berline aux États-Unis. Elle devrait arriver chez les concessionnaires plus tard cette année, et les prix seront annoncés à l'approche du lancement. L'ancienne AMG E53 était vendue au détail à partir de 87 990 €.