422 ch et 500 Nm de couple, une boîte AMG Speedshift MCT à 9 rapports et une traction arrière, 4,6 secondes de 0 à 100 km/h et une vitesse maximale de 280 km/h. Tout cela semble bien, n'est-ce pas ? Et pourtant, certains vont faire la moue, car ces valeurs font partie de la nouvelle Mercedes-AMG GT 43 Coupé, qui vient d'être présentée avec un quatre cylindres 2,0 litres à hybridation douce de 48 volts. Aïe ! Pas si mal ?

Exterieur

En termes de dimensions, le modèle à quatre cylindres d'entrée de gamme dans l'univers GT de Mercedes-AMG ne se distingue pas vraiment de ses cousines plus puissantes. Le modèle 43 mesure 4,73 mètres de long, 1,93 mètre de large (cinq centimètres de moins) et 1,35 mètre d'épaisseur. Mais malgré cela, il sera désormais possible de distinguer visuellement les modèles.

La jupe avant redessinée avec de grandes prises d'air (l'aérodynamique active est également à bord) sur toute la largeur du véhicule est particulièrement frappante. Les ailes avant et arrière plus étroites et la voie réduite doivent, selon le constructeur, souligner le caractère élégant. À cela s'ajoute une nouvelle pièce décorative pour les ailes avant. La jupe arrière, qui a été modifiée en plus, ainsi que les doubles sorties d'échappement rondes au lieu de trapézoïdales à gauche et à droite caractérisent la vue arrière.

L'AMG GT 43 est équipée de série de jantes en alliage léger de 19 pouces. D'autres variantes de 19 ou 20 pouces de diamètre sont disponibles en option. À cela s'ajoutent des jantes forgées de 21 pouces.

Intérieur et équipement

En ce qui concerne l'habitacle, aucune grande surprise ne nous attend non plus : le combiné d'instruments entièrement numérique ? Nous le connaissons. L'écran tactile multimédia de 11,9 pouces en format vertical dans la console centrale avec le système d'infodivertissement MBUX ? De même. Il propose des contenus spécifiques à AMG dans cinq styles d'affichage. En outre, l'AMG GT 43 est équipée de série de sièges sport AMG en cuir Nappa à réglage électrique. Il en va de même pour les sièges Performance AMG en option avec appuie-tête intégrés et maintien latéral accru.

Il est ensuite possible de personnaliser selon ses envies. Avec différentes selleries en trois couleurs et sept combinaisons de couleurs pour l'ensemble de l'intérieur. Outre le noir brillant de série, les inserts décoratifs sont également disponibles en aluminium ou en carbone. S'y ajoutent les deux inserts décoratifs en bois de bouleau gris et en bois de frêne pont de navire brun avec bandes en aluminium. En option, ce modèle est également disponible en version 2+2 places. Si nécessaire, le compartiment à bagages peut être agrandi grâce au dossier de siège arrière rabattable.

Entraînement et détails techniques

Venons-en au cœur de la voiture et au point qui risque de susciter des discussions à la table des habitués qui détestent le downsizing. Le moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres (que l'on connaît de l'AMG A 45 S) atteint également sa puissance maximale de 422 ch à 6 750 tr/min dans l'AMG GT 43. Le couple maximal de 500 Nm est toutefois déjà disponible entre 3.250 tr/min et 5.000 tr/min. Sur la voiture compacte de performance, cela ne se produit qu'à des régimes nettement plus élevés. À quoi cela est-il dû ?

En effet, en fonction de la situation, le système peut non seulement recourir à un boost supplémentaire de 14 CV grâce à l'alterno-démarreur entraîné par courroie. Un turbocompresseur à gaz d'échappement électrique est également utilisé. Un moteur électrique d'environ quatre centimètres de diamètre est intégré directement sur l'arbre du turbocompresseur, entre la roue de la turbine côté gaz d'échappement et la roue du compresseur côté air frais. Ce dernier, commandé électroniquement, entraîne directement l'arbre du turbocompresseur et accélère ainsi la roue du compresseur avant que le flux des gaz d'échappement ne prenne le relais de manière conventionnelle.

La puissance du moteur est transmise par une boîte de vitesses automatique à 9 rapports, qui remplace le convertisseur de couple par un embrayage de démarrage humide. Il réduit le poids (le modèle pèse 1,8 tonne à vide prêt à rouler, soit environ 200 kg de moins que les versions équipées d'un moteur V8) et devrait optimiser la réponse aux commandes de l'accélérateur grâce à une inertie réduite.

L'AMG GT 43 est équipée de série d'une suspension à ressorts en acier. La dernière génération d'amortissement adaptatif est disponible en option. Grâce à l'analyse des données, le calculateur de régulation du châssis adapte en quelques millisecondes la force d'amortissement de chaque roue en fonction de la situation. Adaptable grâce aux différents modes. Au choix : "Doux", "Confort", "Sport", "Sport +" et "Individual", ainsi que le mode "RACE" inclus dans le pack DYNAMIC PLUS AMG en option.

L'essieu avant est équipé de disques de frein ventilés et perforés de 390 x 36 mm avec des étriers fixes à six pistons, tandis que l'essieu arrière est équipé de disques de 360 x 26 mm avec des étriers à un piston. L'AMG GT 43 peut également être équipée en option d'une direction active de l'essieu arrière.

Prix et lancement sur le marché

Combien le constructeur demandera-t-il à l'avenir pour le modèle à la motorisation V8 réduite de moitié ? Deux fois moins de cylindres, deux fois moins de prix ? Ce serait cohérent. Le modèle classique figure dans le configurateur à près de 190 000 euros. 95 000 euros seraient donc l'objectif. Mais c'est sans doute irréaliste. Nous tablons plutôt sur un prix de départ de l'ordre de 130.000 à 150.000 euros. Nous saurons au plus tard lors de l'introduction sur le marché, elle aussi encore inconnue, combien ce modèle coûtera réellement.