Voici AM Drive, le regard quotidien de Motor1 sur les nouvelles dont vous avez besoin avant de prendre votre voiture.

La Mercedes EQG fait un "virage en G" avec le patron de l'entreprise au volant

Mercedes a lancé la Classe G à la fin des années 1970 et n'a donné à ce tout-terrain légendaire une mise à jour complète qu'au début des années 1990. Ce n'est qu'en 2018 qu'un véritable modèle de nouvelle génération a été lancé, et en 2024, une autre grande transformation aura lieu. Les ingénieurs s'apprêtent à retirer les parties huileuses pour une version entièrement électrique. Ne vous inquiétez pas : la Classe G à moteur à combustion interne continuera d'exister, et elle aura droit à un lifting. Une nouvelle vidéo braque les projecteurs sur l'EQG avant sa présentation prochaine.

Nous voyons le PDG de Mercedes conduire la Classe G électrique en Autriche, en haut de la montagne Schöckl. La vidéo devient encore plus intéressante lorsque Ola Källenius effectue un "G Turn". Il s'agit en fait d'un virage de char d'assaut, et si vous n'êtes pas familier avec ce terme, il s'agit d'effectuer un virage à 180 degrés sur place. Cette fonction sera proposée dans l'EQG, et pourra sûrement être activée en appuyant sur un bouton et en utilisant la palette gauche située derrière le volant.

Mercedes-Benz EQG Nouvelles photos d'espionnage hivernales

22 Photos

Le patron de Mercedes a en fait effectué un virage à 360 degrés, mais il existe un paramètre disponible dans le système d'infodivertissement qui permet à l'EQG d'effectuer un virage à 90 degrés. Le dirigeant d'origine suédoise explique que cela peut s'avérer utile lorsque vous êtes en tout-terrain et que vous vous retrouvez bloqué. Pour ce faire, l'EQG est équipé de quatre moteurs électriques, un pour chaque roue. Pour s'assurer que la batterie ne soit pas endommagée lorsque l'on sort des sentiers battus, le dessous de la voiture a été renforcé par deux couches de fibre de carbone et un autre type de matériau entre les deux.

Le lifting de la Classe G et l'EQG seront lancés dans la première partie de l'année 2024 et seront suivis, dans la seconde moitié de la décennie, par un "Petit G". Il est très peu probable que la variante la plus petite utilise une plate-forme de carrosserie sur châssis, car elle devrait être monocoque, et elle n'aura donc pas les capacités tout-terrain de son grand frère. Une variante entièrement électrique a été confirmée.

Hyundai ne lancera pas de Sonata N ni de berline performante "Stupid Loser".

Lors du lancement australien de la Ioniq 5 N, le conseiller technique exécutif de Hyundai a exclu la possibilité d'une version N à part entière de la Sonata. La berline de taille moyenne continuera de porter le nom de N Line, mais Albert Biermann a déclaré qu'un véritable modèle N ne verrait pas le jour, du moins pas sur sa plate-forme actuelle. Pourquoi ? L'homme qui a joué un rôle important dans la création de la division N a déclaré que "la Sonata N Line n'est pas une voiture de course".

Il a également exclu l'idée d'une voiture électrique à hayon utilisant un système de 400 V, car ce serait un "perdant stupide" dès le premier jour, compte tenu de l'arrivée de voitures à 800 V en provenance de Chine. Albert Biermann a dit "vous feriez mieux de rester chez vous" au lieu de lancer une voiture à hayon sportive de 400 V. Il a mentionné une voiture à hayon moins chère qui concurrencerait les voitures à 800 V de la Chine. Il a ajouté qu'une voiture à hayon moins chère que la Ioniq 5 N "doit voir le jour" et qu'il a déjà fait des suggestions aux dirigeants d'Hyundai.