Les nouveautés chinoises nous touchent de plus en plus, nous les Européens. Avec des modèles électriques conçus (aussi) pour le Vieux Continent et des constructeurs automobiles qui s'intéressent de près au marché du Dragon, l'édition 2024 du salon automobile de Pékin s'annonce comme l'une des plus importantes de tous les temps.

Pour cette raison, cette année, à Motor1.com, nous sommes également présents, vous informant sur nos réseaux sociaux de toutes les nouvelles les plus intéressantes du salon. À cet égard, voici quelques-uns des modèles les plus attendus.

Audi Q6 e-tron

Le tout nouveau SUV électrique d'Audi se prépare à devenir l'Audi Q6L e-tron. La variante à empattement long du Q6 e-tron déjà dévoilé fera ses débuts au salon de l'automobile de Pékin.

Audi Q6L e-tron, le teaser

Le nouveau modèle, conçu spécifiquement pour le marché local en fonction des goûts des automobilistes chinois, sera produit à l'usine FAW NEV d'Audi à Changchun, aux côtés du Q6 e-tron et de l'A6 e-tron.

BMW i4 restylée

L'élégante berline allemande au format électrique s'apprête à recevoir son premier restylage. Les photos prises ces derniers mois nous ont permis de comprendre que les changements se limiteront à certains aspects de la carrosserie et pourraient être essentiellement les mêmes que ceux vus sur le coupé Série 4 mis à jour il y a quelques mois. Le restylage de la BMW Série 4 Gran Coupé est également attendu au salon chinois.

Denza Z9 GT

Le modèle phare de Denza (marque dans l'orbite de BYD et coentreprise avec Mercedes) pourrait être l'anti Porsche Taycan.

Impressionnant par sa taille, le Z9 GT pourrait disposer d'une motorisation composée de trois moteurs électriques et d'une transmission intégrale, totalisant plus de 960 ch.

Exeed E08

La marque de luxe du groupe Chery présente à Pékin un monospace haut de gamme équipé de moteurs électriques et d'un prolongateur d'autonomie à essence.

Nous attendons des solutions technologiques innovantes et un intérieur raffiné pour ce modèle qui pourrait également arriver en Europe dans les années à venir.

Fangchengbao

Fangchengbao Super 3 Fangchengbao Super 9

La marque de BYD dévoilée en 2023 présente les Super 3 et Super 9. Le premier se veut un rival du Toyota Land Cruiser, tandis que le second est une supercar électrique à deux places dotée d'une monocoque en fibre de carbone. Le grand SUV tout-terrain Fangchengbao Bao 8 est également présenté à Pékin.

GWM ORA 07

GWM Ora 07

Après le lancement de l'ORA 03 Funky Cat, la société Great Wall Motors Group élargit sa gamme avec l'Ora 07. La berline électrique devrait être proposée en versions à propulsion arrière et à transmission intégrale, avec une puissance allant jusqu'à 400 ch et un sprint de 0 à 100 km/h en 4,4 secondes.

La batterie de 83 kWh devrait permettre une autonomie d'environ 600 km.

Honda

Honda au salon de l'automobile de Pékin 2024

Le constructeur japonais présente la nouvelle marque Ye, qui débute avec trois modèles, tous conçus exclusivement pour le marché chinois : il s'agit des crossovers S7 et P7 et de la berline GT Concept.

Lamborghini Urus hybride rechargeable

Après des années d'observations et de spéculations, l'heure est enfin venue de présenter le premier Urus équipé d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable.

Lamborghini n'a rien dit à l'avance sur le groupe motopropulseur, mais on pense que le SUV émilien pourrait utiliser le V8 4.0 biturbo combiné à un moteur électrique pour un total d'environ 830 ch.

Li Auto L6

Le constructeur indépendant chinois Li Auto présente à Pékin le cinquième modèle de sa gamme, leL6. Il s'agit d'un SUV à cinq places relativement compact, d'une longueur de 4,92 mètres et doté de caractéristiques technologiques très avancées, conformément à la tradition de la marque.

Li Auto L6

Le Li Auto L6 est équipé d'un système hybride plug-in à prolongateur d'autonomie, avec une traction exclusivement électrique (deux moteurs AWD d'une puissance totale de 408 ch ) et un moteur à essence 1,5 qui recharge la batterie de 36,8 kWh. L'autonomie électrique déclarée est de 212 km en cycle CLTe et l'autonomie totale est de 1 390 km. En Chine, le prix de base équivaut à 32 300 euros.

Mercedes

Mercedes-AMG GT 63 SE Performance Mercedes Classe G électrique, le prototype

Deux nouveautés importantes pour Mercedes au salon de Pékin. La première - révolutionnaire - est le modèle de production de la Classe G électrique. Selon les premières informations officielles, la G 580 a une consommation moyenne comprise entre 27,7 et 30,3 kWh/100 km, compte tenu de la présence de batteries de 100 kWh (comme prévu depuis un certain temps), une autonomie d'environ 320 km est supposée.

Le salon chinois accueillera également la Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, le coupé hybride rechargeable développant 816 ch et réalisant le 0 à 100 km/h en 2,8 secondes.

MINI Aceman

MINI Aceman

Le crossover électrique de 4,07 mètres de long fait ses débuts officiels à Pékin. La MINI Aceman fera ses débuts sur le marché fin 2024 et pourrait être équipée d'un pack de batteries de 40 kWh et 54 kWh pour une autonomie maximale d'environ 400 km dans la variante avec la plus grande batterie.

La version sportive JCW arrivera en 2026.

Omoda 7

Omoda 7, le teaser

Le deuxième modèle d'Omoda (marque du groupe Chery) est plus grand que l'Omoda 5 (4,4 mètres de long). Lors du salon, de plus amples informations sur la technologie de conduite et les moteurs seront dévoilées, ainsi que la date de commercialisation en Italie.

smart #5

Le concept smart #5, le teaser

La troisième smart de la gamme est présentée sous forme de concept, avant son arrivée prévue dans les concessions au second semestre 2024. Avec son allure caissonnée, orientée vers l'aventure, il s'agit d'un SUV 100% électrique du segment C.

Volkswagen

Volkswagen présente à Pékin un nouveau concept électrique de la famille ID, qui sera construit à l'usine Volkswagen d'Anhui, en Chine, pour le marché local.

Concept Volkswagen teaser pour Pékin

Deux nouveaux modèles, dont le nom n'a pas été précisé, seront également présentés. Ils seront équipés d'un moteur à combustion interne et des "dernières technologies en matière d'efficacité et de numérisation".

Zeekr Mix

Zeekr Mix

Le monospace chinois est dévoilé pour la première fois à Pékin, avant son éventuel débarquement en Europe (on parle déjà d'un lancement au Royaume-Uni en 2026). Selon toute vraisemblance, le Mix est équipé de la même batterie de 86 kWh et de la même architecture de 800 volts que le 001.