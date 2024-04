Créés en 1984 par le magazine Car Design, les Car Design Awards récompensent chaque année les voitures les plus marquantes sur le plan stylistique, des modèles qui se distinguent par leurs lignes extérieures et intérieures. Les lauréats dans les trois catégories - voiture de série, concept et langage stylistique de la marque - sont respectivement la Volvo EX30, la BMW Vision Neue Klasse et la Kia.

La cérémonie de remise des prix s'est déroulée comme d'habitude pendant la semaine du design de Milan et a présenté des trophées entièrement nouveaux conçus par la société ERRE.

Les prix

Le Volvo EX30 a remporté la première place dans la catégorie des voitures de série, devant la nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale et la Lamborghini Revuelto. Le petit SUV électrique suédois a convaincu le jury composé de 11 journalistes automobiles du monde entier, qui ont expliqué les raisons de leur choix :

Volvo EX30

"Pour Volvo, petit rime avec très bon. L'extérieur du EX30 est parfaitement réussi et l'intérieur est très spacieux. Il s'agit d'un petit SUV très luxueux, caractérisé par le design typique de Volvo : simple, écologique, pratique, mais aussi capable d'apporter une touche de fraîcheur grâce à son design scandinave distinctif".

En ce qui concerne les concept car, le lauréat est la BMW Vision Neue Klasse, une berline qui anticipe le style de la future BMW Série 3, devant la Mazda Iconic SP et la Mercedes Vision One-Eleven.

BMW Vision Neue Klasse

"Il n'est jamais facile de réinventer le langage stylistique d'une marque, mais la BMW Vision Neue Klasse le fait d'une manière tout à fait moderne, tout en conservant les éléments stylistiques incomparables qui constituent l'héritage de la marque. Dans le design de plus en plus homogène des véhicules électriques, il s'agit d'un hommage au passé et d'une vision pour l'avenir".

Enfin, pour le Brand Design Language, Kia est monté sur la première marche du podium, devant Toyota et BMW.

Kia EV3 Concept Kia Niro

"Avec la philosophie Opposite United, le design Kia a adopté une approche non-conformiste dans le but d'induire le changement, sans avoir peur de prendre des risques. Inattendus au premier abord, les nouveaux modèles Kia brisent le moule des paramètres esthétiques établis pour introduire un langage des formes moderne et totalement nouveau. Une innovation incessante pour créer une nouvelle identité".