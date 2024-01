Tesla vient d'annoncer que la production de 4680 cellules n'est plus un problème. En fait, l'entreprise a déclaré que ses cellules cylindriques "XXL" sont en avance sur la production du Cybertruck (actuellement le seul modèle qui les utilise).

Le fabricant dispose désormais de plus de cellules qu'il n'en faut pour la production du célèbre pick-up électrique, et les unités stockées dans les entrepôts peuvent répondre à la demande des chaînes de montage de Cybertruck pendant des semaines.

1 à 5 lignes de production dans l'année

La production de cellules 4680 a été un énorme problème pour Tesla ces dernières années. La mise au point de méthodes de construction efficaces permettant d'atteindre des volumes élevés a été si complexe que de nombreux fabricants de batteries ont essayé de produire des cellules similaires pour devenir des fournisseurs de l'entreprise américaine (mais ils ont rencontré les mêmes problèmes).

Tesla : une batterie cellule à cellule avec 4680 cellules

Aujourd'hui, cependant, tout semble avoir été résolu. Tesla dispose d'une ligne de production et d'assemblage de 4680 à la Gigafactory d'Austin, mais selon certains experts de la marque, elle en aura quatre de plus d'ici le troisième trimestre 2024. En plus de cela, l'entreprise augmentera également les approvisionnements externes.

Tesla étend également le réseau GigaNevada

Tesla a annoncé qu'il produirait également des cellules 4680 dans le Nevada, dans l'usine historique de batteries qu'il exploite avec Panasonic. L'usine, qui fait l'objet de travaux d'agrandissement, accueillera deux nouvelles lignes, dont l'une est dédiée précisément à la 4680 et pourrait même atteindre 100 GWh de capacité annuelle.

La Gigafactory du Nevada et son immense centrale photovoltaïque.

L'entreprise devrait ainsi disposer de suffisamment de cellules pour le Cybertruck, dont la production devrait plus que doubler au cours de l'année, et le Tesla Semi, le camion électrique dont la commercialisation a été considérablement retardée en raison de la pénurie de 4680.

À l'avenir, les cellules 4680 seront également adoptées par les voitures. Presque certainement le Model Y, qui en est déjà équipé depuis peu, et peut-être aussi le Robotaxi et le Model 2, qui devraient arriver à partir du milieu de l'année prochaine.

