La prolifération des écrans géants dans les voitures s'est faite au détriment des boutons traditionnels. Toutefois, les commandes physiques pourraient faire leur retour si les constructeurs automobiles veulent que leurs voitures obtiennent les meilleures notes de sécurité de l'Euro NCAP. Après tout, c'est un excellent argument de vente. De nouvelles règles, qui devraient entrer en vigueur en janvier 2026, enlèveront des points aux véhicules dépourvus de certaines commandes traditionnelles.

Le programme européen d'évaluation des nouveaux véhicules a l'intention de réduire la note de sécurité des voitures nouvellement testées qui ne sont pas équipées de boutons, de manettes ou de cadrans pour les fonctions suivantes : clignotants, feux de détresse, klaxon, essuie-glaces et appel d'urgence. Cette dernière fonction, connue sous le nom d'eCall, est obligatoire dans l'Union européenne depuis plusieurs années. Il compose automatiquement le numéro d'urgence local en cas d'accident grave.

C'est un bon début, mais la liste pourrait être encore améliorée en ajoutant des commandes séparées pour les réglages de la climatisation. Tous les constructeurs automobiles ne se contentent pas d'apposer un iPad sur leur tableau de bord. Hyundai intègre des commandes plus traditionnelles dans ses voitures et d'autres marques, comme Toyota, n'ont pas vraiment abandonné l'idée de raccourcis sur le tableau de bord.

Ineos en fait probablement trop avec des boutons et des molettes pour à peu près tout, comme le montrent les images du Grenadier ci-dessus. Skoda a trouvé ce qui pourrait être le compromis parfait pour satisfaire à la fois les comptables et les automobilistes. La nouvelle Superb dispose de trois cadrans physiques avec des écrans personnalisables intégrés, ce qui permet d'ajuster les paramètres à l'aide des mêmes cadrans.

Matthew Avery, directeur du développement stratégique d'Euro NCAP, explique pourquoi cette décision a été prise afin de pénaliser les constructeurs automobiles qui incitent les conducteurs à se fier presque exclusivement aux écrans :

"L'utilisation excessive des écrans tactiles est un problème qui touche l'ensemble de l'industrie, presque tous les constructeurs automobiles transfèrent des commandes clés sur des écrans tactiles centraux, ce qui oblige les conducteurs à quitter la route des yeux et augmente le risque d'accidents dus à la distraction. Les nouveaux tests Euro NCAP prévus pour 2026 encourageront les constructeurs à utiliser des commandes physiques séparées pour les fonctions de base de manière intuitive, ce qui limitera le temps passé à quitter la route des yeux et favorisera donc une conduite plus sûre."