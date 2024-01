Des tout-terrains à l'ancienne, en avons-nous ? Le Land Rover Defender et l'Ineos Grenadier sont parmi les derniers survivants d'un segment qui compte aujourd'hui de plus en plus de SUV, c'est-à-dire de modèles élevés et imposants mais peu enclins à s'aventurer (de manière stimulante) loin de l'asphalte.

Ces deux tout-terrains sont en quelque sorte liés, puisque l'Ineos, selon les intentions de son PDG Jim Ratcliffe, représente une sorte de "véritable" héritier de l'ancien Defender. Que le match entre les deux aventuriers britanniques commence !

Extérieur

Court, moyen ou long ? Avec le Defender, vous pouvez choisir la carrosserie que vous préférez. En effet, le Land Rover est disponible en versions 90, 110 et 130, la première mesurant 4,58 m de long, la seconde 5,02 m et la troisième 5,36 m. La largeur et la hauteur restent inchangées à 2 mètres nets et 1,97 m respectivement.

Land Rover Defender 110 Ineos Grenadier Trailmaster

Hormis les proportions différentes, l'esthétique est la même, avec une face avant clairement reconnaissable, caractérisée par des phares LED circulaires découpés dans la partie supérieure. Les protections de bas de caisse à l'avant et à l'arrière donnent immédiatement une impression de solidité, tandis que les inserts en plastique gris sur les côtés indiquent clairement que le Defender (bien qu'il ait été "embourgeoisé" par rapport à la génération précédente) reste un tout-terrain pur et dur.

En outre, en termes de préparation tout-terrain, le Defender peut compter sur une garde au sol de 29 cm, une capacité de franchissement de gué de 90 cm, de nombreux modes de conduite et une suspension bien réglée pour faire passer le Land Rover d'un SUV confortable en un tout-terrain agile.

Un châssis échelle, une boîte de transfert Tremec à deux rapports, deux différentiels verrouillables (en plus du différentiel central) et une carrosserie monocoque en acier galvanisé et en aluminium : telles sont les principales caractéristiques du Grenadier. Outre les formes très proches de l'"ancien" Defender, le tout-terrain d'Ineos a beaucoup de substance.

Land Rover 130 Ineos Grenadier Trailmaster

Contrairement au Land Rover, les dimensions du Grenadier sont uniques : 4,90 m de long, 1,93 m de large et 2,04 m de haut.

Si la garde au sol de 26,4 cm n'est pas excellente, la capacité de franchissement est de 80 cm et les pneus de série sont prêts à tout. En outre, en fonction de la version, l'équipement et l'attitude du Grenadier changent, le Trailmaster étant encore plus orienté vers le tout-terrain, tandis que le Fieldmaster est un peu plus civilisé.

Modèle Longueur (m) Largeur (m) Hauteur (m) Empattement (m) Land Rover Defender 90/110/130 4,58/5,02/5,36 2,00 1,97 2,59 (90)/3,02 (110 et 130) Ineos Grenadier 4,90 m 1,93 2,04 2,92

Intérieur

La sellerie, les garnitures et l'assemblage sont de grande qualité sur le Defender, en particulier sur la partie supérieure du tableau de bord et le tunnel central. Dans la partie inférieure du tunnel et des portes, en revanche, on trouve du plastique dur, notamment pour faciliter le lavage après une journée dans la boue. Les compartiments de rangement et les poignées de maintien sont indispensables pour un tout-terrain de ce type, tandis que la partie surélevée des commandes de la climatisation et du levier de vitesses rend la conduite plus confortable.

Le tableau de bord est entièrement numérique et le système d'infodivertissement PiviPro offre tout ce dont vous avez besoin en termes de connectivité et de navigation. Cette dernière peut même utiliser la cartographie what3words.

Land Rover Defender, l'intérieur Ineos Grenadier, l'intérieur

Ce qui change pour les différentes versions du Defender, c'est le nombre de places assises (de cinq à huit) et le coffre. Celui-ci varie de 297 litres dans le 90 à 1 094 litres dans le 130 (avec la troisième rangée de sièges rabattue).

L'habitacle du Grenadier semble s'inspirer du monde de l'aéronautique. Tant sur le toit que sur le tableau de bord, on trouve de nombreux boutons et interrupteurs "old school" qui permettent d'activer immédiatement la fonction souhaitée, sans trop de fioritures. La technologie adéquate est toutefois présente à bord, avec un écran tactile central de 12,3 pouces à partir duquel il est possible de contrôler la radio DAB, Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que la navigation.

Land Rover Defender 130, la disposition des sièges Ineos Grenadier, le coffre

En termes de praticité, l'Ineos dispose de six poignées, de six porte-gobelets et d'une capacité de chargement comprise entre 1 152 et 2 035 litres. Une douzaine de points d'ancrage dans le compartiment de charge permettent notamment de bien fixer l'équipement et les bagages.

Modèle Instrumentation numérique Écran central Capacité du coffre Land Rover Defender 12,3" 11,4" 296 (capacité minimale du 130) à 2 078 litres (capacité maximale du 130) Ineos Grenadier Absente 12,3" 463 à 1 454 litres

Moteurs

La gamme de moteurs du Defender est extrêmement variée. Le Land Rover est disponible avec des moteurs à essence non électrifiés tels que les V8 5.0 de 500 et 525 ch, les hybrides légers à essence de 400 ch et les hybrides rechargeables à essence de 404 ch. Le choix est également vaste parmi les diesels (tous électrifiés en mild hybrid), avec le six cylindres 3.0 de 200, 249 ou 300 ch.

Pour tous les moteurs et toutes les carrosseries, on trouve une transmission automatique à huit vitesses.

Land Rover Defender 90 Ineos Grenadier

En ce qui concerne le Grenadier, le choix se porte sur deux moteurs six cylindres, tous deux d'origine BMW. On peut opter pour le 3.0 essence de 286 ch ou le 3.0 diesel de 249 ch. Ici aussi, il n'y a qu'un seul choix pour la boîte de vitesses, qui est une automatique à huit rapports.

Outre la variété entre les deux modèles, un autre élément qui différencie le Defender et le Grenadier est la performance. En effet, l'Ineos n'a pas de véritable variante de performance, tandis que le Land Rover peut compter sur le V8 susmentionné qui permet un 0-100 km/h en 5,2 secondes (en carrosserie 90) et une vitesse de pointe de 240 km/h.

Modèle Essence Diesel Land Rover Defender 5.0 V8 500 ch (130) 5.0 V8 525 ch (90 et 110) 3.0 6 cyl. 400 ch mild hybrid 2.0 4 cyl. 404 ch hybride plug-in 3.0 6 cyl. 200, 249 et 300 ch mild hybrid Ineos Grenadier 3.0 286 ch 3.0 249 ch

Prix

La liste des prix du Defender commence à 63 800 euros pour le 90 D200 S mild hybrid de 200 ch diesel et avoisine les 150 000 euros pour le 130 avec moteur V8.

La gamme Grenadier est beaucoup plus simple : toutes les versions Station Wagon sont proposées au même prix de 82 490 euros, hors accessoires. Il en va différemment pour l'Utility Wagon, qui est vendu en tant que véhicule commercial 2 ou 5 places et débute à 72 140 euros.