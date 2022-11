Que peut bien faire Lewis Hamilton, pilote de Formule 1 chez Mercedes-AMG et septuple champion du monde au volant d'un SUV doté d'un moteur BMW ? Ineos Automotive est une filiale de l'entreprise Ineos Group, l'un des principaux sponsors de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

Lewis Hamilton joue donc en quelque sorte le rôle d'ambassadeur pour ce gros tout-terrain, et il semblerait qu'il soit plutôt agréablement surpris par ce modèle aux antipodes de ce qu'il a pour habitude de piloter. Comme vous pouvez le constater en visionnant la vidéo ci-dessous, il est accompagné du fondateur d'Ineos, Jim Ratcliffe.

La vidéo

À partir de 60 950 euros en France

Les commandes pour le Grenadier sont déjà ouvertes. Le tout-terrain britannique peut être configuré directement sur le site Internet d'Ineos en versions Utility Wagon et Station Wagon, avec des prix débutant à partir de 60 950 euros. La première est la variante destinée aux professionnels, tandis que la seconde est plus axée sur le confort et un usage quotidien.

Les deux modèles sont disponibles avec des moteurs six cylindres essence et diesel de 3,0 litres de cylindrée d'origine BMW, avec des puissances respectives de 285 ch et 249 ch. La transmission est automatique avec huit rapports et est issue de chez ZF. D'ici 2022, Ineos présentera le premier prototype de Grenadier avec une technologie de la pile à combustible à hydrogène développée en collaboration avec Hyundai.

Une histoire mouvementée

Pour la petite histoire, le Grenadier est né d'une série d'évènements assez rocambolesque. Jim Ratcliffe voulait à l'origine acheter les droits de l'ancien Defender pour continuer la production, mais Land Rover a refusé. Il a décidé de prendre les choses en main et de concevoir un nouveau 4x4 à partir d'une feuille blanche.

Un différend juridique s'en est alors suivi, puisque Land Rover trouvait que l'Ineos Grenadier ressemblait beaucoup trop au Defender. Sauf que, le fin mot de l'histoire est à l'avantage de Jim Ratcliffe puisque le design du Defender original n'a jamais été déposé.