Cela fait déjà un certain temps que l'on par du fameux Ineos Grenadier, un nouveau tout-terrain pur et dur, dans la droite lignée du mythique Land Rover Defender. Il faut dire que ce 4x4 pensé au Royaume-Uni, développé en Autriche avec Magna, et qui sera construit dans l'ancienne usine Smart à Hambach, en France, détone dans le paysage actuel qui tend à l'électrification avec ses moteurs BMW essence et diesel !

Voici que l'on en sait enfin plus sur cet Ineos Grenadier, à commencer par son arrivée sur les routes : les premières livraisons arriveront dès le mois de juillet 2022. Ok, mais comment se le procurer, comment le faire entretenir et réparer et surtout, combien coûte-t-il ? Autant de questions auxquelles Ineos a enfin répondu.

La distribution de Grenadier couvrira tous les marchés et continents, et donc bien sûr le France. Si le premier marché européen pour le véhicule devrait être l'Allemagne, Ineos prévoit d'avoir jusqu'à 8 sites de vente opérationnels avant le lancement du véhicule sur le marché hexagonal. Et il y en aura 70 dans toute l'Europe.

Pour ce qui est du prix, Ineos annonce qu'ils devraient débuter à 59 500 € en France.

Il y a deux dates distinctes pour l'ouverture des commandes du Grenadier Ineos. À partir du 30 septembre 2021, ceux qui ont déjà manifesté leur intérêt pour être les premiers à commander le Grenadier pourront le réserver sur le site officiel d'Ineos. Puis c'est à partir du 14 octobre que la réservation sera ouverte à tous.

"S’ils le souhaitent, les clients de nos marchés clés pourront acheter le Grenadier en ligne, y compris l’organisation du financement et de tout accord de reprise éventuel" précise Mark tennant, directeur commercial de la marque. "Mais nous savons que la plupart des clients voudront essayer notre véhicule avant de l’acheter, ce qui explique l’importance d’un vaste réseau physique. "

L'Ineos Grenadier sera vendu avec une garantie de trois ans et un service d'assistance routière, s'appuyant pour l'assistance sur le réseau d'ateliers Bosch Car Service. Ineos précise qu'en ce basant sur ce réseau d'entretien, la plupart des clients ne seront jamais à plus de 50 km d'un atelier agréé Ineos. Et quand les pièces ne seront pas en magasin, une livraison en 24h sera assurée.

Ce tout-terrain est également conçu avec une utilisation réduite des unités de contrôle électronique (jusqu'à 50 % de moins que les autres voitures), ce qui facilite les réparations même dans les ateliers ne disposant pas d'un équipement trop sophistiqué et coûteux.

Pour rappel, l'Ineos Grenadier propose deux moteurs BMW "classiques" : un 6 cylindres en ligne 3 litres turbo essence (code B58) et un turbodiesel (code B57) avec des puissances non encore déclarées officiellement et une homologation Euro 6d. La boîte de vitesses est une automatique ZF à 8 rapports.

L'Ineos Grenadier sera proposé en homologation pour les voitures particulières et pour les camions, ces derniers en version 2 et 5 places. À une date ultérieure, le Grenadier 7 places sera également disponible en tant que pick-up. Dans cette optique, Ineos envisage avec grand intérêt le monde des flottes, dès 2023/2024, y compris la participation aux appels d'offres pour les organismes publics et les forces armées qui doivent moderniser leurs flottes de véhicules tout-terrain.