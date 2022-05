Ça faisait longtemps qu'on entendait parler de l'Ineos Grenadier, ce frère presque jumeau de l'ancien Land Rover Defender, un véritable tout-terrain comme on n'en fait presque plus. Mais voilà que les choses se sont accélérées ces derniers temps. Et que les commandes sont désormais ouvertes !

Ce 18 mai, Ineos annonce en effet que le configurateur est désormais en ligne, et que les clients qui auraient déjà passé une réservation peuvent se connecteur pour compléter leur configuration avant de valider leur commande. L'occasion de faire un point sur les prix et les équipements de ce très attendu Ineos Grenadier, mais aussi sur ses points de vente en France !

Trois versions proposées...

Le Grenadier est proposé en trois configurations : l'Utility Wagon à deux places ou cinq places, et le Station Wagon à 5 places.

L'Utility Wagon est un véhicule commercial. Dans sa version à deux places, il propose un plancher plat qui permet de faire rentrer une palette aux normes Euro (1200 x 800 mm). Le volume de chargement est de 2088 litres. La version à cinq places est plus pratique pour le transport de personnes, mais fait baisser le volume à 1255 litres.

Pour la version Station Wagon, les places arrière offrent plus de place, et libèrent 1152 litres de volume de coffre, et jusqu'à 2035 litres avec la banquette rabattable 60/40.

À noter que toutes les versions disposent d'une capacité de remorquage freinée de 3,5 tonnes et 5,5 tonnes de capacité de treuillage (avec treuil fourni en option).

... et deux finitions

En plus des versions standard, deux finitions sont proposées, en collaboration avec la marque de vêtements Belstaff.

La première, baptisée Trialmaster a été conçue pour le tout-terrain extrême. La seconde, baptisée Fieldmaster, est concue "pour la vie en plein air".

Paré pour l'aventure

L'Ineos Grenadier étant un véritable véhicule tout-terrain, voici quelques données de ses capacités :

Garde au sol : 264 mm

Profondeur de gué : 800 mm

Angle d'attaque : 35,5°

Angle de basculement : 28,2 °

Angle de fuite : 36,1 °

Évidemment il ne fait pas l'impasse sur les technologies d'aide à la conduite, ABS, ETC, ESC, régulateur de vitesse, Trailer Stability Assist, Uphill Assist, Downhill Assist... sont tous de série. Tout comme les deux airbags avant, deux airbags rideaux et deux airbags latéraux pour les passagers avant.

Le confort moderne

Bien que voulu comme "coriace et robuste" par ses concepteurs, l'Ineos Grenadier offre également le confort des voitures modernes. Ainsi un écran tactile de 12,3 pouces trône au centre de la planche de bord pour commander tout l'infodivertissement. Android Auto et Apple CarPlay sans fil sont de la partie, tout comme le Bluetooth, des ports USB-A et USB-C... Le système Pathfinder d'Ineos Automotive également de série permet de gérer les sorties hors des sentiers battus.

Pas moins de six carrosserie opaques et quatre couleurs métallisées sont proposées, tandis que le toit peut être choisi en option en noir ou en blanc pour créer un contraste.

Moteur BMW, en essence et en diesel

Juste un petit rappel sur les moteurs. L'Inoes Grenadier est proposé en diesel et en essence, à chaque fois des six cylindres 3.0 litres turbo (biturbo pour le diesel) en provenance de chez BMW.

En essence, le 6 cylindres 3.0 turbo (B58) développe 286 chevaux à 4750 tr/min et 450 Nm de couple entre 1750 et 4000 tr/min. La transmission est automatique à 8 rapports. Le 0 à 100 km/h est effectué en 8,6 secondes et la vitesse maximale est de 160 km/h.

En diesel, le 6 cylindres 3.0 Twin-Turbo (B57) développe 249 chevaux entre 3250 et 4200 tr/min pour un couple qui s'élève à 550 Nm sur une plage allant de 1250 à 3000 tr/min. La transmission est automatique à 8 rapports. Il faut 9,9 secondes pour atteindre 100 km/h et la vitesse de pointe n'excède pas non plus 160 km/h.

Où trouver l'Ineos Grenadier en France ?

Au total, Ineos Automotive annonce quelques 160 points de vente et d'entretien dans le monde entier, et compte atteindre 200 d'ici la fin de 2022.

Pour le moment en France, cinq points de vente et d'entretien ont été confirmés. Les voici :

Groupe de Willermin à Avignon (84)

Alessandria Automobiles à Chambéry (73)

Charles Pozzi à Paris (75)

Land Service France à Omerville (95)

Bymycar Côte d'Azur à Villeneuve Loubet (06)

Trois nouveaux points de ventes/d'entretien devraient être confirmés prochainement, en Nouvelle Aquitaine/Occitanie, dans les Pays de la Loire/Bretagne. Monaco et la Corse devraient être servis d'ici fin 2022. Le but d'Ineos étant que la majorité de ses clients puissent être à moins de 45 minutes / 50 km d'un atelier agréé.

Les prix

Les prix de l'Ineos Grenadier débutent à 60 950 € pour la version Utility Wagon à deux places. Ajoutez 1000 € pour la version 5 places. La version Station Wagon elle débute à 69 490 €.

À noter qu'il n'y a pas de différence entre le prix des modèles essence et diesel.

Voici les tarifs des versions "de base" de l'Ineos Grenadier.

INEOS GRENADIER Utility Wagon 2 places Utility Wagon 5 places Essence 60 950 € 61 950 € Diesel 60 950 € 61 950 €

Tarifs des versions Trialmaster Edition :

INEOS GRENADIER TRIALMASTER EDITION Utility Wagon 2 places Utility Wagon 5 places Station Wagon 5 places Essence 68 463 € 69 463 € 69 490 € Diesel 68 463 € 69 463 € 69 490 €

Tarifs des versions Fieldmaster Edition :