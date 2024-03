Les petits sportives thermiques disparaissent de plus en plus. Alors que le marché était autrefois composé de versions OPC des Opel Corsa et Astra ou de variantes plus robustes des Renault Clio et Peugeot 208, la sélection s'est aujourd'hui considérablement réduite.

Il y a plusieurs raisons à cela : des contraintes économiques, car il faut chaque centime pour passer à l'électrique, trop peu d'unités ou la peur d'une image négative. Mais le principal responsable de cette extinction sont les exigences réglementaires de l’UE en matière d’émissions et de bruit, y compris l’interdiction définitive des moteurs à combustion interne dans les voitures neuves à partir de 2035.

Place au Ioniq

C'est pourquoi les Hyundai i20 N et i30 N devront bientôt se faire une raison. Selon des informations concordantes dans les médias, les ventes des deux modèles s’arrêteront fin 2024. La marque mise plutôt sur des modèles électriques particulièrement puissants comme le Ioniq 5 N et éventuellement un Ioniq 6 N. Le Kona N a déjà dû tirer son chapeau lors du changement de modèle. Officiellement, voici ce que le communiqué de Hyundai nous dit :

"Hyundai Motor a décidé d'arrêter la production des modèles ICE N pour le marché européen au cours du premier semestre. Ce faisant, la marque remplit son engagement d'offrir aux clients européens une gamme de produits 100 % neutre en carbone dans toutes les phases de production et d’exploitation automobile d’ici 2045. Avec le IONIQ 5 N comme pionnier des véhicules électriques Hyundai hautes performances, le passage à moyen terme de Combustion N à Electric N était annoncé. Nos clients bénéficieront ainsi d’évolutions technologiques qui rendront les véhicules électriques encore plus attractifs à l’avenir."

D'autres facteurs sont également susceptibles de jouer un rôle : les i20 N et i30 N sont des modèles locaux disponibles uniquement en Europe. La i20 sort des chaînes de montage en Turquie, la i30 en Slovaquie. Cette dernière existe sous sa forme actuelle depuis 2017 et est donc relativement ancienne par rapport aux normes de l'industrie. Pour rappel, la i20 N démarrait à partir de 27 800 € contre 34 800 € pour la i30 N et ses 250 chevaux. À titre comparatif (si comparaison il y a), le Ioniq 5 N, de 609 ch, coûte actuellement 78 000 €.