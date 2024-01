La N Vision 74 de Hyundai est le concept le plus cool de l'histoire récente. Son design rétro, ses excellentes proportions et son alléchant groupe motopropulseur de 671 ch en font quelque chose de vraiment spécial dans un monde où la plupart des nouvelles voitures ne sont pas inspirantes.

Demandez à n’importe quel passionné si Hyundai devrait le mettre en production, et il répondra probablement oui. Hyundai est resté muet sur le sujet depuis les débuts de la voiture, il y a près de deux ans. Mais les rumeurs vont bon train.

L'agence de presse coréenne ETNews.com est le dernier média en date à rapporter que Hyundai aurait donné le feu vert à la production de la N Vision 74. Selon l'article, Hyundai aurait construit 100 unités, 70 pour la route et 30 autres pour la course "dans les célèbres compétitions de sport automobile organisées en Amérique du Nord et en Europe".

Il est également indiqué que la voiture développerait 800 ch grâce à son double moteur électrique alimenté à l'hydrogène, soit environ 130 ch de plus que le concept original, et que la production devrait débuter en 2026.

Ce n'est pas la première fois que nous entendons une telle rumeur. Au début du mois de mai, un autre site coréen, Money Today, nous a appris que Hyundai mettrait en production la N Vision 74, avec une annonce officielle dans le courant du mois. C'était il y a plus de sept mois, et Hyundai n'a toujours pas dévoilé de N Vision 74 de série.

Plus tard dans le mois de mai, Hyundai a déclaré à Motor1 qu'elle n'avait "aucun plan pour mettre le concept N Vision 74 en production commerciale à l'heure actuelle". Contacté lundi, un porte-parole de Hyundai a déclaré à Motor1 que l'entreprise ne s'exprimait pas sur les futurs produits.

Ainsi, même si nous aimerions que Hyundai construise un milliard d'exemplaires de la N Vision 74, il n'y a toujours pas de preuve concrète que c'est en route. Au contraire, nous ne voudrions pas apprendre que ETNews a raison. Non pas parce que nous ne voulons pas que la voiture entre en production, mais parce que nous voulons que Hyundai construise bien plus que 70 exemplaires pour la route.

Galerie: Hyundai N Vision 74