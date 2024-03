Il y a 20 ans, le concept Trepiuno était présenté. Il s'agissait de la "mère" de la 500 moderne conçue par le Centro Stile Fiat. Pour célébrer cet important anniversaire, l'équipe Heritage a décidé de créer la 500 Tributo Trepiuno, destinée aux collectionneurs passionnés du monde entier.

Un rappel du passé

Cette édition spéciale sera produite, certifiée et vendue par la division Heritage. Réalisée dans le cadre du programme "Reloaded By Creators", cette 500 Tributo Trepiuno s'inspire de la 500 Hybrid. Par un important travail sur les tons et les matériaux, elle vise à faire revivre l'atmosphère d'il y a deux décennies.

Esthétiquement, la 500 Tributo Trepiuno se distingue par sa carrosserie blanche (hommage à la teinte du concept de 2004), avec des éléments tels que les feux arrière aux détails rouges et les logos "FIAT" sur fond bleu.

Fiat 500 Tributo Trepiuno Fiat 500 Tributo Trepiuno et le concept Trepiuno

Rappelant le logo de 1999, créé à l'occasion du centenaire de la marque, la voiture est équipée de deux jantes Sport à cinq branches et d'enjoliveurs spécifiques.

Intérieur de collection

L'intérieur de la Fiat reprend le schéma bicolore du concept original. Ainsi, les sièges avant sont revêtus de cuir pleine fleur blanc et rouge-brun avec des surpiqûres spécifiques et les sièges arrière sont revêtus de cuir blanc pour l'assise et rouge-brun pour le dossier, le tout agrémenté du logo "Trepiuno XX" brodé.

L'intérieur de la 500 Tributo Trepiuno

Les revêtements des panneaux internes en rouge-brun rappellent la bande à 360° du concept, tandis que le tableau de bord présente une précieuse bande décorée avec les dessins originaux de Roberto Giolito pour la Trepiuno.

Fiat 500 Tributo Trepiuno, le détail des sièges

Comme nous l'avons dit, chaque exemplaire produit (le constructeur n'a pas précisé le nombre de ces 500 spéciales) sera accompagné d'un certificat d'authenticité délivré par Heritage.