Fiat n'est peut-être plus que l'ombre d'elle-même en Europe et presque absente aux États-Unis, mais le constructeur italien gagne de l'argent dans d'autres parties du monde. En 2023, pour la troisième année consécutive, ses ventes ont dépassé celles de tous les autres constructeurs automobiles appartenant à la société mère Stellantis. Pour rappel, le résultat de la fusion FCA-PSA, finalisée début 2021, est un mastodonte de l'automobile avec pas moins de 14 marques.

La marque italienne est heureuse d'annoncer que la demande a augmenté de 12% par rapport à 2022, atteignant 1,35 million de ventes. La part de marché de Fiat en Italie n'était que de 12,8% en 2023, ou de 11,1% si l'on ne tient compte que des voitures particulières. D'autres régions ont contribué à la croissance des ventes. La part de marché de la marque en Turquie était de 15,7% l'année dernière, tandis que 21,8% des acheteurs de voitures neuves au Brésil ont acheté une Fiat.

Fiat Panda

La part de marché de la marque en Algérie a atteint le chiffre impressionnant de 78,6%. En 2023, Fiat a prospéré en Amérique du Sud en vendant plus de 542 000 unités (soit 45 300 voitures de plus qu'en 2022) pour atteindre une part de marché de 14,5%. Au Moyen-Orient et en Afrique, Fiat a été la marque la plus vendue pour la cinquième année consécutive, représentant 15,7% de la part de marché.

En ce qui concerne les produits les plus vendus, la Panda a été numéro un en Italie malgré son âge vénérable. Le petit pick-up Strada a été populaire au Brésil, tandis que la plupart des acheteurs de Fiat en Turquie et en Algérie ont acheté une Tipo/Egea.

Fiat Strada

En Europe, l'adorable 500e a été la voiture électrique la plus vendue dans les segments A et B, avec une part de marché de 14,7%. La petite électrique a été numéro un en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Belgique et en Autriche, et s'est classée deuxième en France. La 500 à moteur thermique de la génération précédente et la Panda ont généré des ventes combinées de plus de 230 000 unités livrées sur le Vieux Continent en 2023, ce qui leur a permis de dominer le segment des citadines avec une part de marché de 44,4%.

2024 s'annonce comme une bonne année pour Fiat qui lancera enfin une nouvelle Panda en Europe où le petit crossover 600 connaîtra sa première année complète de commercialisation.