"Cool, populaire et accessible." C'est ainsi qu'Olivier François, PDG de Fiat, a décrit la future Panda, qui sera dévoilée le 11 juillet 2024, 125 ans précisément après la naissance de la marque.

En réalité, "Panda" n'est pas encore le nom officiel de ce nouveau modèle, bien qu'il soit très probable que l'entreprise reste fidèle au nom historique, un peu comme cela s'est produit récemment avec la 600.

À quoi ressemblera donc cette nouvelle Fiat ? Essayons de le découvrir.

Inspiré par le concept Centoventi

Pour l'instant, les seules indices concrets sont celles communiqués par Oliveir François lui-même. La nouvelle Fiat du segment B (et non plus une citadine du segment A) aura une approche "essentielle" et "simple et intelligente", avec un esprit international et un ADN européen.

Ces propos sont peut-être un peu génériques mais ils pourraient trouver une première application sur le concept Centoventi présenté en 2019, qui pourrait servir de base aux designers de Fiat.

En fait, il semble certain – du moins selon les rumeurs récurrentes – que la Fiat Panda va se muer en SUV/crossover compact, gagnant en taille et en proportions pour attendre près de quatre mètres.

En plus de la Centoventi, notre rendu tente de rappeler certains éléments typiques des anciens modèles Fiat, tels que les phares anguleux et la calandre carrée. Les inserts noirs sur les pare-chocs rappellent la robustesse de la première génération, tandis que les flancs pourraient avoir un bas de caisse renforcé.

Electrique et mild hybrid

La nouvelle Fiat Panda devrait être basée sur la plate-forme e-CMP2 créée par PSA et déjà utilisée pour la nouvelle 600 et la Jeep Avenger. En tant que "voiture du peuple", la Fiat devrait être proposée avec des moteurs électriques (peut-être avec la même batterie de 42 kWh que la 500, pour une autonomie d'environ 300-350 km) et des moteurs hybrides légers à essence.

Concept Fiat Centoventi

Il pourrait s'agir de nouveaux moteurs, car le 1,0 L de 70 ch qui équipe actuellement la Panda et la 500 Hybrid semble sous-dimensionnée par rapport au nouveau positionnement de Fiat.

Le tarif catalogue ? Selon une récente interview d'Olivier François la Panda électrique devrait être proposée à moins de 25 000 euros.