La Fiat Topolino est de retour. Héritière spirituelle de la première 500 (surnommée "Topolino" en raison de sa petite taille), elle renaît sous la forme d'un quadricycle électrique que l'on peut conduire dès l'âge de 14 ans et personnaliser selon les goûts et le style de la "dolce vita" italienne.

Clairement conçue pour l'environnement urbain, la Topolino du nouveau millénaire est disponible en version fermée et en version ouverte (appelée Dolcevita), pour répondre aux différents besoins. Voici tous les détails et les prix.

Fiat Topolino : à quoi ressemble-t-elle ?

D'une longueur de 2,41 mètres, la Topolino est basée sur la même plate-forme que celle qui a donné naissance à la Citroën Ami. Par rapport à sa cousine française, la Fiat se distingue encore plus par sa personnalité, avec des lignes douces qui rappellent directement son ancêtre des années 1960.

La Fiat Topolino et son porte-bagages personnalisé Fiat Topolino Dolcevita

Esthétiquement, la Fiat est reconnaissable à sa couleur Verde Vita et au dessin particulier des jantes, qui rappelle les modèles compacts d'il y a plus d'un demi-siècle. À bord, la Topolino se distingue par sa praticité et son originalité, avec une capacité de chargement totale de 63 litres fournis par les différents compartiments de rangement, ainsi qu'un espace pour une valise disponible derrière les deux sièges.

Pour renforcer le charisme de cette Fiat, il est possible d'ajouter des décorations et des autocollants à effet bois, même sur la garniture intérieure. En outre, d'autres accessoires sont disponibles à l'achat sur le site officiel de Fiat ou directement chez le concessionnaire.

L'habitacle de la Fiat Topolino Dolcevita

Par exemple, la Topolino peut être personnalisée avec un haut-parleur Bluetooth, un ventilateur à connexion USB et deux housses de siège de couleur Verde Vita qui peuvent également être utilisées comme serviettes de plage.

Enfin, en ce qui concerne les données techniques, la Fiat est équipée d'une batterie lithium-ion de 5,5 kWh, qui permet une autonomie de 75 km et peut être rechargée en quatre heures environ. La Topolino peut déjà être commandée sur le site officiel de Fiat et les premières livraisons sont prévues pour novembre 2023.

Fiat Topolino : combien ça coûte ?

Les commandes de la nouvelle Fiat Topolino, qui est homologuée comme quadricycle léger – nous le rappelons – et peut donc être conduite par des jeunes de 14 ans titulaires d'un permis de conduire, viennent d'être ouvertes en ligne.

Les prix commencent à 9 890 euros, un chiffre identique pour les deux versions (fermée et ouverte) qui peut descendre à 7 499 euros grâce aux primes dédiées à cette catégorie de véhicules. Il existe également un plan de financement spécifique, avec des versements de 39 euros par mois.