Avec la sixième génération, le Renault Espace a changé de peau. Il s'est transformé de monospace en SUV sept places et pour la première fois, il est équipé d'un moteur hybride. Plus précisément, il s'agit d'un moteur à essence 1.2 à trois cylindres auquel s'ajoute un moteur électrique formant un système full hybrid de 200 ch, que nous avons testé dans le cadre de l'habituel test de consommation réelle.

Sur le trajet de 360 km entre Rome et Forlì, en Italie, nous avons enregistré une consommation moyenne de 4,60 l/100 km (21,74 km/l) avec le nouvel Espace. La dépense en essence pour ce trajet s'est élevée à 31,78 euros.

Au milieu du classement de la consommation réelle

Le nouveau Renault Espace se situe donc au milieu du classement de la consommation réelle, dans la catégorie des voitures full hybrides, faisant mieux que d'autres SUV compacts et moyens tels que :

Toyota Corolla Cross 2.0H 2WD 197 ch (4,65 l/100 km - 21,5 km/l)

Ford Kuga Hybrid i-AWD (5,40 l/100 km - 18,5 km/l)

Lexus NX 350h 4WD (5,40 l/100 km - 18,5 km/l)

Nissan X-Trail e-Power e-4orce 4WD 7 Seater (5,50 l/100 km - 18,1 km/l)

Honda CR-V e:HEV Full Hybrid AWD (5,60 l/100 km - 17,8 km/l).

Renault Espace, vue avant de trois quarts

Le Toyota RAV4 Hybrid AWD-i (4,40 l/100 km - 22,7 km/l) et les plus compacts Renault Arkana E-Tech full hybrid 145 (4,10 l/100 km - 24,3 km/l) et Toyota C-HR 2.0 Hybrid FWD (4,00 l/100 km - 25,0 km/l) consomment moins que l'Espace.

Beaucoup d'espace, de confort et 7 places

La voiture que nous avons testée était un Renault Espace E-Tech full hybrid 200 Esprit Alpine, une version intermédiaire de la gamme qui est déjà équipée d'origine de jantes en alliage de 20 pouces, d'éléments de design spécifiques à l'Esprit Alpine, d'une climatisation automatique bi-zone, de feux de jour à LED, de 7 places, d'une traction avant et d'une boîte de vitesses automatique.

Renault Espace, le tableau de bord Renault Espace, le compartiment de charge

Les options embarquées telles que la peinture métallisée, les phares matriciels à LED, le toit en verre panoramique, le système audio premium Harman Kardon et le pack d'assistance à la conduite avancée portent le prix catalogue à 51 500 euros.

Avec ce prix, vous pouvez conduire un SUV très confortable et spacieux qui dispose de sept places et d'une remarquable agilité de conduite garantie également par les quatre roues directrices. Le moteur de 200 ch offre également d'excellentes accélérations, tout en maintenant une consommation de carburant assez basse.

Faible consommation et grande autonomie

C'est justement la faible consommation qui est l'un des points forts de cette nouvelle Renault pour les familles nombreuses, surtout en usage mixte urbain-extra-urbain. Même sur autoroute, la soif d'essence ne monte pas trop haut.

Renault Espace, vue arrière de trois quarts

Le réservoir d'essence de 55 litres permet une autonomie d'au moins 800 km avec un plein, une autonomie qui en théorie pourrait même dépasser 1 500 km avec un style de conduite très économe.

Consommation de carburant dans différentes situations de conduite

Mixte urbain-extra-urbain : 5,4 l/100 km (18,5 km/l) > 1 017 km d'autonomie théorique

Autoroute : 6,3 l/100 km (15,8 km/l) > 869 km d'autonomie théorique

Economie : 3,4 l/100 km (29,4 km/l) > 1 617 km d'autonomie théorique

Ce que dit la fiche technique

Modèle Alimentation en carburant Puissance Homologation Masse à vide Émissions de CO2

(WLTP) TRenault Espace E-Tech full hybrid 200 esprit Alpine

Hybride (essence) 96 kW

Euro 6d-ISC-FCM (EU Reg 2018/1832 AP) 1 698 kg 110 g/km

Données

Voiture : Renault Espace E-Tech full hybrid 200 Esprit Alpine

Prix de base : 48 300 euros

Date du test : 12/04/2024

Météo (départ/arrivée) : Sereno, 32°/Sereno, 20°

Prix du carburant : 1,919 euro/l (Essence)

Km du test : 780

Km totaux au début du test : 14.805

Vitesse moyenne Rome-Forlì : 66 km/h

Pneus : Michelin Primacy 4 S1 - 235/45 R20 100V XL (Label UE : A, A, 69 dB)

Consommation de carburant

Moyenne "réelle" : 4,60 l/100 km (21,74 km/l)

Ordinateur de bord : 4,4 l/100 km

À la pompe : 4,8 l/100 km

Les comptes en poche

Dépenses "réelles" : 31,78 euros

Dépenses mensuelles : 70,62 euros (800 km par mois)

Distance parcourue avec 20 euros : 227 km

Distance parcourue avec un plein : 1 196 km