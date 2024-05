Il était absent jusqu'à présent de ce classement, mais maintenant c'est fait. Il s'agit du Honda CR-V à motorisation hybride rechargeable qui est commercialisé en Europe depuis quelques mois et qui promet d'être encore plus performant en mode électrique.

Pour comprendre comment cela se passe et quelle est l'efficacité du SUV japonais de sixième génération en version hybride rechargeable, j'ai mis le Honda CR-V PHEV à l'épreuve lors d'un test de consommation réelle. Voici comment cela s'est passé.

Avec le plus grand SUV européen de Honda, j'ai enregistré une consommation moyenne de 4,90 l/100 km (20,41 km/l) et dépensé 38,10 euros pour le trajet classique de 360 km entre Rome et Forlì (33,32 euros d'essence + 4,78 euros d'électricité). En quittant Rome en mode purement électrique, j'ai parcouru 70 km avant de vider la batterie.

Consommation moyenne des SUV rechargeables

Par rapport aux données recueillies dans le classement des consommations réelles, catégorie SUV moyennement compacts, les 4,90 l/100 km du Honda CR-V PHEV se situent pratiquement en milieu de classement, devant le Cupra Formentor VZ 1. 4 e-Hybrid 245 ch (4,95 l/100 km - 20,2 km/l), Lynk & Co 01 (5,00 l/100 km - 20,0 km/l), Mercedes GLA 250 e Plug-in Hybrid (5,10 l/100 km - 19,6 km/l), Jeep Compass PHEV 4xe Trailhawk (5,35 l/100 km - 18,6 km/l) et Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 (5,40 l/100 km - 18,5 km/l).

Honda CR-V PHEV, vue de trois quarts avant

La Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV 2.5L (4,85 l/100 km - 20,6 km/l), le Lexus NX 450h+ AWD Plug-In (4,55 l/100 km - 21,9 km/l), la Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 (4,50 l/100 km - 22,2 km/l), le Ford Kuga 2. 5 Plug-in Hybrid 2WD (3,80 l/100 km - 26,3 km/l) et le Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (3,25 l/100 km - 30,7 km/l).

Spacieux, accueillant et confortable

La voiture que j'ai testée était un Honda CR-V e:PHEV 2.0l Advance Tech, la version haut de gamme (et actuellement la seule disponible en version plug-in) qui développe 184 ch, est équipée d'une traction avant et d'une transmission automatique e-CVT (i-MMD). L'équipement de série comprend des jantes en alliage de 18 pouces, l'affichage tête haute, le système de caméra multi-vues, le Honda Parking Pilot, le volant chauffant, les sièges avant et arrière chauffants, les sièges avant ventilés et le système audio premium Bose.

Honda CR-V, l'intérieur

La présence de la peinture perlée comme seule option payante porte le prix catalogue à 60 900 euros, un chiffre qui l'exclut des aides de l'État, mais qui vous permet de conduire un SUV très spacieux, bien fabriqué et doté d'un grand confort de conduite.

Les aides à la conduite sont également excellentes, tout comme la qualité des matériaux à bord et la capacité de chargement, tandis que le système multimédia avec écran tactile central pourrait être amélioré. Le système audio Bose est également bon.

Honda CR-V, le test en vidéo

60 km en mode électrique, c'est toujours ça de pris

Avec la batterie complètement chargée (17,7 kWh), j'ai réussi à parcourir au moins 60 km dans presque toutes les conditions de conduite, avec des pointes allant jusqu'à 90 km sur un itinéraire idéal à vitesse constante et en économie réduite.

Lorsque la batterie est déchargée, la consommation augmente inévitablement, mais elle n'est un peu élevée que sur autoroute. Le réservoir d'essence de 46,5 litres permet presque toujours de parcourir au moins 600 km, et ne dépasse les 1 000 km qu'en conduite économique.

Honda CR-V PHEV, vue de trois quarts arrière

Consommation de carburant lorsque la batterie est déchargée

Mixte urbain-extra-urbain :6,0 l/100 km (16,6 km/l)

Autonomie théorique de 771 km

Autonomie théorique de 771 km Autoroute : 7,9 l/100 km (12,6 km/l)

585 km d'autonomie théorique

585 km d'autonomie théorique Economie : 3,6 l/100 km (27,7 km/l)

1 288 km d'autonomie théorique

Ce que dit le certificat d'immatriculation

Modèle Alimentation Puissance Homologation Masse à vide Émissions de CO2 (WLTP) Honda CR-V e:PHEV 2.0l Advance Tech Hybrid

(essence) 109 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.913 kg 18 g/km

Données

Véhicule : Honda CR-V e:PHEV 2.0l Advance Tech

Prix de base : 59.900 euros

Date du test : 22/03/2024

Conditions météorologiques (départ/arrivée) : Clair, 18°/ Clair, 13°

Prix du carburant : 1,889 euro/l (essence) - 0,27 euro/kWh (électricité)

Kilométrage du test : 974

Total des kilomètres au début du test : 4.294

Vitesse moyenne sur le trajet Rome-Forlì : 75 km/h

Pneus : Michelin Pilot Alpin 5 SUV - 235/60 R18 107H XL M+S (Etichetta UE: C, B, 68 dB)

Consommation de carburant

Moyenne "réelle" : 4,90 l/100 km (20,41 km/l)

Ordinateur de bord : 4,7 l/100 km

À la pompe : 5,1 l/100 km

Compte rendu

Dépenses "réelles" : 38,10 euros (33,32 euros d'essence + 4,78 euros d'électricité)

Dépense mensuelle : 74,05 euros (800 km par mois) *

Quelle distance parcourt-on avec 20 euros : 216 km

Distance parcourue avec un plein d'essence : 949 km

* Sans compter les dépenses d'électricité