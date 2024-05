Volkswagen lancera une nouvelle variante de la Golf GTI plus tard ce mois-ci. Le PDG Thomas Schäfer a publié une courte vidéo teaser sur son compte LinkedIn, révélant la date de lancement de la voiture, à savoir le le 31 mai, lors des 24 heures du Nürburgring, alors que la marque célèbre le 50e anniversaire de la Golf en 2024.

La vidéo montre la nouvelle voiture qui parcours sur la piste de course emblématique, mais Volkswagen a pixellisé les détails les plus fins. D'après ce que nous pouvons voir, la nouvelle variante porte un pare-chocs avant plus sportif, tandis que celui à l'arrière semble avoir été remanié mais Volkswagen a sûrement peaufiné d'autres éléments.

Qui est cette nouvelle GTI ?

Alors que la marque allemande célèbre les 50 ans de la Golf, il y a de fortes chances que la nouvelle variante GTI soit le modèle Clubsport 50 ou Edition 50. Volkswagen sort des voitures dédiées aux anniversaires tous les cinq ans depuis la Mk3 20 Years Edition.

Galerie: Volkswagen Golf GTI Clubsport 45

La Clubsport 45 (voir ci-dessus), arrivée en 2021, pourrait être la base des améliorations attendues sur ce prochain modèle en édition spéciale. La 45 était plus légère que la GTI standard et disposait d'un échappement sport Akrapovič en titane. Elle était également plus puissante que la version standard avec ses 292 chevaux et 400 Nm de couple. Volkswagen dévoilera tous ces détails dans seulement quelques semaines.