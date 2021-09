Voici une nouvelle option pour vous assurer que vous ne passerez définitivement pas inaperçu avec votre Bentley Continental GT. Comme si l'opulence et les lignes du coupé anglais ne suffisaient pas, la firme britannique a souhaité ajouter la bande son qui va avec.

Le système d'échappement Akrapovič est désormais disponible parmi les accessoires au sein du catalogue de la Continental GT Speed.

Luxe et musicalité

Ce système d'échappement a été développé en collaboration entre les deux entreprises et est disponible sur les Continental GT Speed et GT Speed Cabriolet. La technologie est identique à celle qui équipe la Continental GT Pikes Peak, le modèle qui a récemment établi un temps record à Pikes Peak.

Selon Bentley, le système Akrapovič permet de profiter au maximum des vocalises du W12 en mode Sport. Une soupape spéciale à commande électronique régule le flux d'échappement, créant une sonorité encore plus puissante, même lorsque la voiture est à l'arrêt.

Le système est entièrement fabriqué en titane et pèse sept kilos de moins que le système standard. Il se distingue par sa couleur gris mat et le lettrage Akrapovič à l'embout des sorties d'échappement.

Un W12 encore plus puissant

Mais un échappement, cela ne modifie pas seulement la sonorité d'une voiture. Le système Akrapovič permet, selon Bentley, de diminuer le temps de réponse du W12 6,0 litres bi-turbo. Le moteur développe la bagatelle de 659 chevaux, soit 4 % de plus que le précédent W12 et un couple de 900 Nm. Les performances restent dignes d'une supercar avec une vitesse de pointe annoncée à 335 km/h et un 0 à 100 km/h abattu en 3,5 secondes.

Bentley n'a pas encore annoncé les tarifs de sa Continental GT Speed équipée de ce système. Pour rappel, "l'ancienne" GT Speed de 635 chevaux débute à partir de 276 120 euros. Il faudra encore rajouter un petit, voire même un gros billet, pour se procurer cette version encore plus véloce et plus sonore.