Volkswagen of America a connu un solide premier trimestre 2024, avec des livraisons en hausse de 21 %, et si les SUV ont, comme on pouvait s'y attendre, alimenté la croissance, les hot hatches ont également joué un rôle important. La demande pour la GTI a fait un bond impressionnant de 156 % pour atteindre 2 412 unités de janvier à juin. Les ventes de la Golf R ont augmenté de 125 % par rapport au premier trimestre 2023, atteignant 1 233 unités.

Qu'est-ce qui a bien pu motiver cette hausse des ventes ? Peut-être la disparition imminente de la boîte de vitesses manuelle. Les Golf GTI et R Mk8.5 qui arriveront dans le courant de l'année mettront fin à la configuration à trois pédales. Lorsque la GTI 380 a été dévoilée en août dernier, VW a annoncé la fin des GTI et R à boîte manuelle. À partir de l'année 2025, toutes les Golfs vendues aux États-Unis recevront la transmission automatique à double embrayage à sept rapports.

2024 Volkswagen Golf GTI 380

12 Photos

La disparition de la boîte manuelle devrait avoir un impact significatif sur les ventes. Nous faisons cette projection en nous basant sur le fait que VW nous a dit que la GTI avec une boîte manuelle avait un taux d'adoption de 50 % en 2023. La R n'était pas loin derrière, avec 40 % des acheteurs choisissant de passer eux-mêmes les vitesses. Les États-Unis ont eu le privilège d'avoir une Golf R avec une boîte de vitesses manuelle à six rapports, car VW a vendu le hatch compact à transmission intégrale exclusivement avec une DSG en Europe et sur d'autres marchés.

La Golf GTI 2025 devrait bénéficier d'une augmentation de puissance aux Etats-Unis si l'on en croit la version européenne. VW a porté la puissance du 2.0 TSI à 261 ch, soit une augmentation de 20 ch par rapport au modèle d'avant le lifting. La Golf R 2025 n'a pas encore été entièrement dévoilée, mais l'ancienne version était proposée avec 328 ch en Europe au lieu des 315 ch disponibles en Amérique du Nord.

Nous ne recevons que les Golfs sportives aux États-Unis, mais la gamme mondiale comprend toutes sortes de versions avec des moteurs à essence de 1,5 et 2,0 litres, ainsi qu'un moteur diesel de 2,0 litres. Le plus petit moteur à essence et le brûleur à mazout sont toujours associés à une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Ce moteur 1.5 est également proposé en version mild-hybrid (eTSI). Il existe également une version hybride rechargeable (eHybrid), rejointe par une GTE performante de 268 chevaux, ainsi qu'un break plus pratique, avec une version R en prime.