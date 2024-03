La première Volkswagen R a vu le jour en 2002 avec la Golf R32. Puis la Passat R berline (qui existe aussi en version break) est arrivée en 2008, suivie un an plus tard par la Scirocco R, tandis que la Polo R WRC a débarqué en 2013. Ces dernières années, "R" a même été utilisé pour les versions plus performantes de l'Arteon et du SUV T-Roc, Tiguan et Touareg. Mais en 2024, Volkswagen souhaite que la branche R évolue vers une marque indépendante.

Le plan est d'ouvrir une section dédiée à Volkswagen R au parc à thème Autostadt à Wolfsburg. Si vous n'y êtes pas déjà allé, il s'agit d'une attraction touristique située à proximité de l'usine de l'entreprise, similaire dans sa philosophie au "BMW Welt" de Munich. Chaque année, environ deux millions de personnes visitent l'Autostadt et ses multiples pavillons dédiés aux marques du groupe Volkswagen, de Skoda et SEAT à Audi et Lamborghini. Un pavillon R d'environ 100m2 les rejoindra cet été.

Les fans de belles Volkswagen auront l’occasion de découvrir des concept-cars et des modèles de production limitée. Inévitablement, des modèles électriques performants seront exposés. Volkswagen affirme que la gamme R évoluera progressivement dans les années à venir avec des véhicules électriques améliorés en préparation. Le processus a déjà commencé avec le Touareg R (voir ci-dessus), doté d’un groupe motopropulseur V6 hybride rechargeable.

Quel avenir pour l’entité "R" ?

Cependant, il reste encore de la vie dans le vieux moteur à combustion interne. La Golf R facelift sort cet été mais malheureusement sans boîte de vitesses manuelle. Ce ne sera pas un problème en Europe où la Mk8 n'a jamais été proposé avec trois pédales, mais le levier de vitesses manquera aux passionnés qui vivent aux États-Unis.

La décision de Volkswagen d'éloigner la partie R (initialement appelée Volkswagen Individual GmbH) de la marque principale a commencé en 2020, lorsqu'elle est devenue une unité commerciale distincte. Ailleurs, au sein du groupe VW, SEAT est allé plus loin avec sa marque dérivée Cupra, destinée aux États-Unis, en introduisant des modèles autonomes. Audi Sport est également une entité autonome au sein de la marque aux quatre anneaux.

Quant à ce que l’avenir implique, VW a déclaré que la Golf de neuvième génération serait exclusivement électrique. Est-ce que cela signifie que la première R électrique lui emboitera le pas ? Nous verrons plus probablement une GTI électrique, dans un premier temps. Les véhicules électriques plus dynamiques ont déjà une place dans la gamme l'entreprise puisque les modèles GTX ont plus de puissance, y compris pour les ID.

En attendant, les modèles R se portent mieux que jamais puisque plus de 35 000 voitures ont été produites en 2023, un record pour la marque. Depuis 2002, plus de 300 000 véhicules portant la dénomination R ont été vendus.