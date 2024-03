Après le lancement des modèles ID.4 et ID.5 GTX en 2021, Volkswagen a renforcé sa gamme de véhicules électriques hautes performances avec les ID.3 GTX et ID.7 GTX Tourer. Aujourd'hui, ces modèles sont suivis de près par un van électrique sportif de la division Véhicules Utilitaires de VW. Voici l'ID.Buzz GTX, une version plus puissante du célèbre van.

Ce van destiné à l'Europe est conçu pour les familles pressées. Il est équipé de série d'une transmission intégrale assurée par deux moteurs électriques. Les clients ont le choix entre une version à empattement standard associée à une batterie de 79 kilowattheures et un modèle à empattement plus long bénéficiant d'un contenu énergétique utilisable plus élevé de 86 kilowattheures.

Les deux moteurs délivrent 335 chevaux, permettant ainsi de réaliser le zéro à 100 km/h en seulement 6,5 secondes pour les deux versions. À fond, la Volkswagen ID.Buzz GTX atteint une vitesse limitée électroniquement à 160 km/h.

Si vous vous en tenez à la version standard de l'ID. Buzz GTX standard et vous pourrez remorquer jusqu'à 1 800 kg, alors que la version allongée, dotée d'une plus grande batterie, ne peut tracter que 1 600 kg.

La puissance de charge maximale dépendra de la batterie. La plus petite batterie supporte 185 kilowatts et la plus puissante 200 kilowatts. La batterie de base prend environ 25 minutes pour se charger de 10 à 80 %, tandis que la plus grande nécessite moins de 30 minutes.

Comme les autres modèles GTX, la ID.Buzz haute performance bénéficie d'un assortiment de modifications stylistiques avec des pare-chocs redessinés, une calandre en nid d'abeille et une peinture rouge cerise très voyante. Des jantes exclusives de 19 pouces sont également proposées de série, ainsi que deux jeux de jantes de 21 pouces en option. Les feux inférieurs en forme de boomerang, les accents sombres, la garniture de toit noire et les sièges sportifs sont autant d'éléments qui la distinguent encore davantage.

Par ailleurs, le véhicule familial dispose d'un écran tactile légèrement plus grand (12,9 pouces au lieu de 12,0 pouces), d'un nouvel affichage tête haute en option et de curseurs tactiles éclairés pour la climatisation et le volume. En optant pour le modèle à empattement long, VW vend, moyennant un supplément, le plus grand toit panoramique jamais installé, qui passe de l'opacité à la transparence par simple pression d'un bouton. L'ID. Buzz GTX sera commercialisé en Europe cet été.