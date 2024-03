L'avenir de la mobilité est électrique, mais il faut reconnaître que dans certaines parties du monde, la croissance de l'e-mobilité "est moins rapide que prévu". C'est pourquoi la stratégie du groupe Volkswagen est caractérisée par la flexibilité. C'est ce qu'indique la note de presse accompagnant les résultats financiers pour 2023.

Le groupe allemand continuera donc à investir dans le développement de moteurs à combustion (qu'il promet "hautement compétitifs et efficaces"), ainsi que dans des solutions hybrides rechargeables.

En 2023, toutes les marques ont contribué à un bénéfice d'exploitation de 22,6 milliards d'euros. Les livraisons ont augmenté de 12 % pour atteindre 9,24 millions de véhicules, et toutes les régions ont contribué à la croissance, ce qui s'est traduit par des ventes de 322,3 milliards d'euros.

Dans le même temps, la part des BEV a atteint 8,3 % par an, grâce à la livraison de 771 100 véhicules (+35 % par rapport à 2022).

Investissements dans les plateformes et les batteries

Les investissements prévus dans le plan quinquennal 2025-2029 seront limités à 170 milliards d'euros, car on s'efforcera d'exploiter au maximum les synergies au sein du groupe. En tête des priorités figurent le développement de nouveaux produits, le renforcement des régions, le secteur des batteries, les plates-formes pour les véhicules 100 % électriques, mais aussi, comme prévu, le développement de modèles dotés de moteurs à combustion "modernes et de plus en plus hybrides". Selon les prévisions, les investissements atteindront leur maximum en 2024 et se rapprocheront du niveau visé - 11 % du chiffre d'affaires - en 2027.

Pour revenir aux résultats obtenus en 2023, le rendement opérationnel des ventes du groupe de marques principales (Volkswagen, Volkswagen Commercial Vehicles, Skoda, Seat/Cupra) a augmenté à 5,3 pour cent (3,6 pour cent), principalement en raison de la forte augmentation du chiffre d'affaires (+21 pour cent, à 137,8 milliards d'euros).

Le chiffre d'affaires du groupe de marques progressives (Audi, Lamborghini, Bentley, Ducati) a augmenté pour atteindre 69,9 milliards d'euros (+13 %), mais le bénéfice d'exploitation a chuté à 6,3 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires du groupe de marque de sport de luxe (Porsche) a augmenté pour atteindre 37,3 milliards d'euros (34,6 milliards d'euros), tandis que le rendement opérationnel des ventes est resté au niveau de l'année précédente, à savoir 18,6 %.

Audi, plateforme électrique PPE

2024 est l'année des premières mondiales

Avec plus de 30 nouveaux produits, il s'agit d'une année importante pour le groupe Volkswagen. Les gammes Golf, Tiguan, Passat, Octavia et Superb seront renouvelées, dans de nombreux cas avec des solutions hybrides, puis il y aura des innovations électriques basées sur la plate-forme PPE (pensez à Porsche Macan Electric et Audi Q6 e-tron) et basées sur MEB (Volkswagen ID.7 et ID.7 Tourer, Cupra Tavascan et Volkswagen ID. Buzz à empattement long).

