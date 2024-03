Entre 2008 et 2012, 2,85 millions d'exemplaires de la sixième génération de la Golf ont été produits. Mais peut-on vraiment le dire ainsi ? De nombreux observateurs considèrent davantage la Golf VI comme un très grand restylage de la Golf V. En effet, la plateforme appelée PQ35 est restée la même, seuls quelques détails techniques ont été modifiés. Les interventions sur le design ont été nettement plus importants, car la Golf V n'avait plus l'intemporalité de son prédécesseur direct.

Quoi qu'il en soit, toutes les Golf GTI, quelle que soit leur génération, sont des objets de tuning très appréciés. L'élément essentiel d'une transformation séduisante est presque toujours un abaissement significatif du véhicule concerné. Cela peut sans aucun doute être particulièrement extrême et donc spectaculaire si l'on utilise un châssis pneumatique réglable en hauteur par simple pression sur un bouton. Comme on le sait, un tel dispositif permet de poser la voiture plus ou moins sur le sol à l'arrêt à des fins de spectacle.

C'est exactement la solution qui a été choisie pour la VW Golf 6 GTI présentée ici. Celle-ci a bien sûr été complétée par quelques autres modifications, comme un jeu de roues de Barracuda Racing Wheels.

Les spécialistes de JMS Fahrzeugteile, un préparateur automobile allemand, ont installé sur les essieux les jantes Dragoon de cette maison. Rien d'étonnant à cela, puisqu'ils ont pris en charge la distribution mondiale desdites roues Barracuda (à l'exception de la Suisse). Grâce à la fabrication selon le procédé moderne Flow Forged, le Barracuda Dragoon est particulièrement léger.

La finition choisie pour la GTI est Higloss Silver, assortie à la peinture de la carrosserie. Les dimensions sont de 8,5x19 pouces sur tout le pourtour, les pneus correspondants mesurent 225/35R19. Les jantes sont fixées aux essieux par les Barracuda Racing Bolts en bronze, qui ne nécessitent pas d'immatriculation et font également sensation.

D'autres accents visuels sont apportés par une jupe avant dans le style de celle du modèle haut de gamme Golf R. Elle provient également de Rieger Tuning, tout comme l'insert du diffuseur arrière. Ce dernier constitue un cadre adapté pour deux grosses sorties d'échappement. Ils forment l'extrémité d'un système d'échappement sport by BN Pipes qui se situe derrière le catalyseur. Ce système confère bien sûr à la classe compacte bien-aimée une voix nettement plus forte.

Et ce n'est pas seulement un spectacle. La Golf GTI a également bénéficié d'une optimisation des performances et d'un filtre à air sport BMC.