Nous venons d’apprendre que la Porsche 911 électrifiée fera son apparition au début de l’été avec un moteur six cylindres. Elle est présentée comme une "hybride ultra-sportive" offrant le meilleur des deux mondes en rendant la voiture emblématique "encore plus rapide et plus efficace".

Connue en interne sous son nom de code "992.2", Porsche n’a pas donné beaucoup de détails sur cette 911 hybride mais indique que le nouveau groupe motopropulseur s'inspire de la branche course de l'entreprise. Vraisemblablement, les leçons tirées des programmes 919 et 963 ont aidé la division des voitures de route à concevoir une 911 électrifiée pour répondre à des réglementations en matière d’émissions de plus en plus strictes. Il y a environ un an, le PDG Oliver Blume a déclaré que la nouvelle voiture ne serait pas une hybride rechargeable, donc sans port de recharge.

Plus de puissance, comme d’habitude

Par ailleurs, Frank Moser, vice-président des gammes de modèles 911 et 718, a mentionné l'année dernière que le modèle hybride "ne devrait pas être repos lourd", ce qui expliquerait ce choix. Une hybride rechargeable aurait nécessité une batterie plus grosse, ajoutant du poids et de la complexité tout en créant d’autres problèmes. Selon des sources proches de Zuffenhausen, la 911 Hybrid serait dotée d'un démarreur 48 V intégré à la boîte de vitesses automatique à double embrayage. Celle énième variante de la 911 devrait avoir un moteur électrique pour propulsé les roues avant tandis que le moteur à combustion entraînerait l'essieu arrière. Par conséquent, elle aura une traction intégrale.

Le moteur électrique devrait tirer son jus d’une petite batterie lithium-ion légère développée spécifiquement pour cette application et montée derrière les sièges arrière. Il est peu probable que la pénalité de poids dépasse les 100 kilos par rapport à une version équivalente qui ne dispose pas de bits hybrides supplémentaires.

La rumeur la plus juteuse concernant la 911 Hybrid est la possibilité d’une GT2 RS électrifiée avec une configuration hybride légère. La puissance combinée du moteur électrique et du six cylindres à plat biturbo de 3,8 litres devrait dépasser les 700 chevaux. Le chiffre du couple est inconnu, mais la rumeur veut qu'une "augmentation significative" soit prévue par rapport aux 800 Newton-mètres de la Porsche 911 Turbo S. Une répartition du poids de 39:61 avant/arrière est évoquée et le joyau de la famille 992 devrait sortir en 2026.

Le carburant synthétique en sauveur ?

La 911 entièrement électrique n’aura pas sa place dans cette génération puisque Porsche a déclaré qu'un tel véhicule électrique ne sera pas conçu avant 2030. L’objectif est de continuer à vendre des 911 équipées de moteurs thermiques le plus longtemps possible, même si cela implique de passer au carburant de synthèse pour répondre à des réglementations plus strictes. Porsche produit du eFuel presque neutre en carbone depuis fin 2022 dans son usine au Chili.

Il convient de noter que l'Union européenne a déjà accepté d'exempter les carburants synthétiques de l'interdiction d'ici 2035 sur les nouvelles voitures et cela pourrait signifier que les jours de la 911 équipée de moteurs à combustion ne seraient finalement pas comptés.