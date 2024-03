Difficile de trouver un défaut à la Porsche 911 Turbo S 992 mais si vous n’avez rien contre un peu de tuning, vous serez probablement satisfaits du travail effectué par les préparateurs de Techart. La dernière pépite de la société basée en Allemagne est une Turbo S qui frôle les 800 chevaux.

Le design de cette Techart GTstreet R Touring ne révolutionne pas l’aspect de la Turbo S classique mais ce nouvel aileron arrière, assez impressionnant, vaut le coup d’œil. Techart affirme que son nouveau kit carrosserie comprend plus de 40 composants différents. On trouve de nouvelles ailes en carbone, des prises d'air, des élargisseurs d'ailes et un capot complètement revu. La fibre de carbone prédomine largement et la carrosse peut obtenir une finition mate ou brillante. Mais revenons à cet aileron qui a un look classique et presque rétro. Il serait franchement génial d’en voir davantage dans ce style sur les prochaines voitures d’usine.

Tout pour la puissance ?

Techart a remplacé la configuration standard de la Turbo S par ce spoiler fixe, qui, selon la société, est équilibré pour une force d'appui accrue et un bon aérodynamisme à des vitesses plus élevées. Il est également 60 % plus léger que ce que vous obtenez en usine, et sa conception permet d'acheminer plus d'air vers le moteur six cylindres à plat boosté pour l'aider à rester frais.

C'est important, car Techart propose également des améliorations de puissance sur la GTstreet R Touring. Deux niveaux sont disponibles, le premier ajoutant 60 chevaux et 100 Nm de couple au moteur déjà puissant. Le deuxième boost est plus agressif, remplaçant de nouveaux turbocompresseurs et un réglage qui ajuste les paramètres du moteur et de la boîte de vitesses. Il existe également un système d'échappement personnalisé qui produit un total de 790 chevaux et 949 Nm de couple. Cela représente une augmentation de 150 chevaux et de 149 Nm par rapport à une Turbo S d'origine. Techart indique que la vitesse de pointe est de 350 km/h.

Quelle somme pour un tel travail ?

Pour gérer la poussée supplémentaire, une mise à niveau de la suspension sport abaisse la voiture d'environ 2,54 centimètres. Les coilovers réglables de Techart sont facultatifs, soutenus par des roues Techart Center Lock mesurant 20 pouces à l'avant et 21 à l'arrière. Le préparateur ajoute également des freins à disque aérodynamiques en carbone à l’intérieur, vous trouverez une pléthore de cuir, d’Alcantara, de fibre de carbone et d’aluminium.

Combien vous coûtera une Porsche 911 Turbo S de presque 800 chevaux avec ce superbe aileron arrière ? Techart propose une somme de départ fixée à 98 250 euros mais n’oubliez pas que vous avez toujours besoin d'une 911 Turbo S qui démarre à 250 260 €. L’entreprise prévoit de transformer seulement 25 exemplaires.