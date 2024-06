Dans la course au prestigieux record du tour sur la Nordschleife du Nürburgring, Audi a de nouveau une longueur d'avance, du moins dans la catégorie compacte. Avec un temps de 7'33''123, la future Audi RS3 a pris cinq secondes au précédent détenteur du record, la BMW M2 !

Frank Stippler, légende du sport automobile et d'Audi, a piloté un modèle de pré-série de l'Audi RS3 restylée sur le circuit de 20,832 kilomètres pour un nouveau temps record. Le pilote de course, qui venait de remporter la célèbre course des 24 heures du Nürburgring au volant d'une Audi R8 LMS GT3, a ainsi récupéré son propre record, qu'il avait obtenu en 2021 avec la RS3 en fin de vie et qu'il avait dû céder par la suite à la BMW M2.

Audi Audi RS3 record du tour sur la Nordschleife

Son tour de piste record de l'époque était de 7'40''748, soit plus de sept secondes de moins que le modèle actuel, qui a été affiné. Cela montre le travail de précision qu'Auto Sport a effectué dans le facelift d'Audi, appelé "revalorisation du produit". C'est surtout le comportement en virage qui a été optimisé.

"C'était la clé du succès", explique Frank Stippler. "Grâce au réglage fin, entre autres du Brake Torque Vectoring, la nouvelle RS 3 tourne plus volontiers dès l'entrée du virage, ce qui permet de positionner le véhicule plus tôt et mieux pour la sortie du virage, au plus tard à partir du point culminant. Il en résulte un angle de braquage plus faible entre le sommet et la sortie du virage, ce qui entraîne moins de frottement et une accélération plus précoce. On prend ainsi plus d'élan et de vitesse sur chaque ligne droite suivante."

Outre l'excellente dynamique de conduite connue grâce au Torque Splitter avec sa répartition entièrement variable du couple entre les roues arrière, le contrôle électronique de la stabilisation et la commande de couple sélective des roues, c'est surtout un algorithme perfectionné pour le régulateur modulaire de la dynamique de conduite qui a désormais permis de relier les systèmes de manière encore plus efficace et plus performante, contribuant ainsi à l'amélioration des performances.

En revanche, l'emblématique cinq cylindres et ses 400 chevaux sont restés inchangés. Les pneus et les freins sont décisifs en matière de temps au tour. L'Audi RS3 a battu des records avec des pneus semi-slick Pirelli P Zero Trofeo R et le système de freinage céramique en option.

Ce qui est sûr, c'est que ce record sera lui aussi battu un jour, même si la barre est désormais très haute. Il n'y a plus beaucoup de candidats dans la catégorie compacte. Volkswagen fera une tentative avec la nouvelle Golf R, mais ne pourra pas aller aussi loin, faute de puissance moteur. Chez Honda, avec la nouvelle Civic Type R, la situation est similaire. Il ne reste que BMW avec une M2 plus évoluée, bien qu'elle ait du mal à entrer dans le schéma de la "classe compacte". Nous sommes impatients.