Suite à la révélation de la Série 2 légèrement mise à jour, BMW présente également la M2 restylée. Retenez simplement une augmentation de 20 chevaux (donc une puissance allant jusqu'à 473 ch), ce qui place le petit coupé à égalité avec les M3 et M4 manuelles. Mais nous avons surtout été enthousiasmés par les nouvelles roues entièrement argentées de la voiture.

Depuis trop longtemps, nous vivons sous la tyrannie des modèles avec des roues noires, grises et taillées en diamant. La M2 ne fait pas exception, mais pour ce levage, le coupé bénéficie d'une option en alliage entièrement argenté (tout comme les dernières M3 et M4) et qui semble assez séduisante.

Meilleure mais plus chère

Le moteur est le même 3,0 litres biturbo utilisé sur de nombreuses voitures M, et même si la puissance augmentée, le couple reste le même : 550 Nm pour le modèle manuel à six vitesses et 600 pour le modèle automatique, à huit vitesses. BMW affirme également avoir modifié la cartographie de ce moteur pour une réponse plus rapide. La puissance supplémentaire est bonne pour un gain de 0,1 seconde concernant le 0 à 100 km/h de la M2 : soit 4,1 sec pour la manuelle et 3,9 pour l'automatique.

Le constructeur n'a modifié aucune carrosserie de la nouvelle M2 mais la palette de couleurs s'élargit et les badges ainsi que les embouts d'échappement sont désormais noirs. À l'intérieur, vous bénéficiez du dernier système d'infodivertissement de BMW, iDrive 8.5, d'un nouveau volant à fond plat et de touches rouges en option pour les sièges sport standard. Les eaux en carbone constituent également désormais une option autonome, plutôt que d'être regroupées dans le package coûteux en fibre de carbone.

La production commencea en août et le prix de base est affiché à 84 700 € contre 80 401 € jusqu'à présent. C'est une bonne augmentation pour une voiture qui n'a, au final, pas tellement changée.