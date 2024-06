Le marché de l'automobile en Europe continue de suivre une tendance mensuelle en dents de scie. Après un mois de mars négatif et un mois d'avril positif, le secteur a de nouveau perdu du terrain en mai. Selon les données de JATO Dynamics pour les 28 marchés européens, les immatriculations se sont arrêtées à 1 087 699 unités (-2,5 %).

Cette baisse s'explique en partie par le recul des véhicules électriques (-10 %) et des hybrides rechargeables (-7 %). Dans le classement des modèles les plus vendus, la Volkswagen Golf a enregistré 20 000 unités, ce qui en fait la deuxième voiture la plus immatriculée, derrière le Volkswagen T-Roc.

Les voitures les plus vendues en Europe

Malgré le recul des électriques, il faut noter que BMW a continué à tirer son épingle du jeu avec l'iX1, ainsi que les nouvelles i5 et iX2. Le volume de BEV de la marque bavaroise a été environ 1,6 fois supérieur à celui de tous les modèles électriques immatriculés par Audi ou Mercedes, tandis que Volvo a pris la troisième place des BEV les plus vendus, tant en mai que depuis le début de l'année avec l'EX30.

Volkswagen Golf Dacia Volkswagen T-Roc

Le classement général est quant à lui dominé par Volkswagen, qui a placé le T-Roc en première position (28 397 unités) et la Golf en deuxième (20 000 unités). Parmi les autres modèles remarquables du mois dernier, citons la Citroën C3, soutenue par des offres sur la génération précédente. La Cupra/Seat Leon, le Toyota RAV4, la Seat Ibiza, l'Opel/Vauxhall Astra et la Jeep Avenger ont également enregistré une forte croissance en glissement annuel.

Parmi les dernières nouveautés, on trouve le Volvo EX30 (plus de 7 500 unités immatriculées), le Lexus LBX (plus de 2 100 unités), tandis que le Renault Rafale et l'Omoda 5 ont enregistré respectivement 1 003 et 797 unités.

Voitures les plus vendues en Europe en mai 2024