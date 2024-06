Tout n'est pas perdu pour les breaks. Les derniers chiffres des ventes mondiales en 2023 indiquent que la demande a augmenté, malgré la hausse continue des volumes de SUV et le manque d'intérêt des consommateurs en Chine et aux États-Unis. Se dirige-t-on vers une nouvelle tendance pour ces voitures ? Qu'est-ce qui se cache derrière une telle croissance ?

Commençons par les bonnes nouvelles. Les ventes mondiales de breaks ont augmenté de 12 % entre 2022 et 2023, passant de 1,42 à 1,59 million d'unités. Ce résultat est certainement positif, surtout si on le compare aux performances des berlines, qui n'ont progressé que de 1 %. Le résultat est encore plus remarquable si l'on considère que ce type de voiture est principalement vendu en Europe.

En effet, 69 % des ventes de familiales l'année dernière ont eu lieu en Europe, où le volume a augmenté de 15 %. Toujours considérées comme utiles, par exemple en Italie, les familiales jouent encore un rôle important dans des pays comme la République tchèque, où elles détiennent la part de marché la plus élevée dans les ventes de voitures, avec près de 20 %. Viennent ensuite l'Allemagne, la Hongrie, la Suède, la Slovaquie, la Finlande, l'Autriche, la Pologne, la Serbie et l'Estonie.

Le revers de la médaille

En revanche, les breaks sont quelque peu condamnés. Bien que les ventes aient augmenté par rapport à 2022, le volume total a diminué de 2 % par rapport à 2021 et de 13 % par rapport à 2020, lorsque les marchés mondiaux ont été frappés par la pandémie. La reprise de l'année dernière s'explique principalement par les ventes plus élevées que prévu des breaks du groupe Volkswagen en Europe, par les fortes ventes du groupe Renault, soutenues par le Dacia Jogger, et, dans une moindre mesure, par la forte position de la Subaru Outback aux États-Unis et l'arrivée de voitures chinoises telles que la NIO ET5 T.

Cependant, les totaux ne s'additionnent tout simplement pas. La demande est si concentrée dans une seule région et si faible que nous verrons probablement de nombreuses marques supprimer les breaks de leurs gammes.

Voiture familiale, vente globale 2023

La Chine, premier marché automobile mondial, ne veut pas de breaks : avec seulement 95 600 unités vendues en 2023 (soit 0,4 % du total), elle est dépassée par le Japon, les États-Unis et l'Allemagne. Des tentatives comme celle de la coentreprise SAIC-GM-Wuling avec sa marque Baojun et le modèle RC-5 W, plus tard appelé Valli, ont échoué. L'année dernière, seuls 14 modèles étaient disponibles, avec en tête la Buick Velite 6 électrique, suivie de la nouvelle NIO.

Aux États-Unis, la situation n'est pas meilleure. Bien qu'il s'agisse du plus grand marché pour la Subaru Outback, la familiale la plus vendue au monde, les autres modèles disponibles attirent à peine l'attention. Plus de 93 % des ventes de breaks aux États-Unis correspondent à la Subaru, qui se positionne d'ailleurs comme un crossover.

Les dix principaux marchés en 2023

Wagons vendus en 2023 vs. 2022 Allemagne 416.520 +14% États-Unis d'Amérique 173.530 +10% Japon 107.052 -3% Chine 95.555 +6% France 86.278 +22% Royaume-Uni 80.796 +15% Italie 64.598 +24% Pologne 60.517 +25% Belgique 50.894 +26% Suède 43.407 -14%

Les dix premiers marchés par part de marché en 2023

Ventes de breaks en % des ventes totales de voitures en 2023 République tchèque 19,8% République tchèque 15,5% Hongrie 15,4% Suède 15,2% Slovaquie 15% Finlande 14,9% Autriche 13,5% Pologne 13,1% Serbie 13% Estonie 13%

Ventes de breaks par marque en 2023

Marque Unités vendues en 2023 vs 2022 Subaru 222.747 +9% Skoda 169.334 +12% Volkswagen 151.967 +20% Toyota 121.214 +17% Audi 114.340 +24% Dacia 94.200 +64% Mercedes 92.600 +7% BMW 85.469 -5% Ford 59.254 +38% Kia 58.311 +3%

Un SUV au lieu d'un break

La dernière raison de l'avenir sombre des breaks est, comme on pouvait s'y attendre, la popularité des SUV. Les breaks sont les plus proches des SUV en termes de design.

C'est un aspect essentiel qui ne joue pas en faveur des breaks : ils peuvent offrir la même polyvalence qu'un SUV, mais ne peuvent pas l'égaler en termes de capacité tout-terrain et de facilité d'accès pour entrer et sortir du véhicule.

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile chez JATODynamics.