Subaru a déjà dit qu'il ne construirait pas de STI sur cette génération de WRX. C'est triste ! Le constructeur se contente toutefois de sortir d'autres modèles de WRX (légèrement) améliorés. Subaru a lancé la WRX TR en 2023, et aujourd'hui nous avons un premier aperçu de la nouvelle WRX tS.

Sans lunettes, on pourrait croire de loin que la WRX tS est une STI. L'extérieur arbore une teinte bleue familière, le badge WRX sur la calandre est rouge, et même les freins améliorés arborent la peinture bronze caractéristique de Subaru. Mais ne vous inquiétez pas, il y a aussi des améliorations de performance.

Comme la WRX TR, la tS a été mise au point par la division STI de Subaru. Elle est équipée d'amortisseurs à commande électronique pour une conduite plus sportive, de modes de conduite réglables empruntés au modèle GT (avec un mode Sport) et de freins Brembo haute performance pour une meilleure puissance de freinage. Les disques améliorés sont associés à des étriers à six pistons à l'avant et à deux pistons à l'arrière. Les nouveaux pneus Bridgestone Potenza S007 (245/35) sont montés sur des jantes de 19 pouces.

Ce qui ne change pas, c'est le moteur. Sous le capot se trouve le même quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres que l'on retrouve dans tous les modèles WRX. Il développe 271 chevaux et 258 livres-pieds de couple, associés à une boîte de vitesses manuelle à six rapports.

L'habitacle est équipé d'un nouveau combiné d'instruments numérique de 12,3 pouces qui vient s'ajouter à l'écran tactile central de 11,6 pouces orienté verticalement. Les sièges sont des baquets Recaro sportifs enveloppés de daim noir avec des accents bleus et des logos WRX tS estampillés sur les appuis-tête. Comme sur toutes les WRX modernes, vous bénéficiez également de la suite de technologies de sécurité EyeSight de Subaru, avec des éléments tels que le régulateur de vitesse adaptatif, l'avertisseur de sortie de voie, et bien plus encore.

Subaru ne précise pas le prix de la WRX tS, mais elle sera commercialisée au début de l'année 2025.