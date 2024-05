L'Europe et les États-Unis sont peut-être les plus grands marchés automobiles au monde, mais cela ne veut pas dire qu'ils passent toujours en priorité. À maintes reprises, on nous rappelle qu'il existe de superbes voitures que nous ne pouvons pas acheter (neuves, du moins), et parmi ces modèles, on trouve la Subaru WRX Sportwagon.

Cette version break sera mise en vente au Mexique plus tard cette année, et vous pouvez la précommander dès maintenant, à condition que d'habiter là-bas. Le moteur est un boxer quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres qui produit 271 chevaux et 350 Nm de couple. La voiture possède une boîte de vitesses manuelle à six vitesses ou une transmission à variation continue jusqu'au système de traction intégrale symétrique, comme sur la version classique.

Galerie: Subaru WRX break sport

10 Photos

Et le prix ?

Les acheteurs mexicains pourront profiter de la polyvalence accrue de la carrosserie. Le Sportwagon est livré avec un hayon mains libres et des sièges arrière rabattables 40/20/40. La familiale WRX manuelle à six vitesses commence à 45 139 euros au Mexique tandis que la variante tS coûte un peu plus de 50 000 euros.

Nous avons contacté Subaru pour voir si envisage de vendre cette voiture ailleurs et nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article si nous recevons une réponse.